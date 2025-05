Este es el tipo de coche que más verás por la carretera y por qué

A.P. / Canal Motor Domingo, 14 de julio 2024, 10:00 Comenta Compartir

¿Los SUV seguirán siendo protagonistas del mercado durante los próximos años? Si bien existe una corriente emergente que ha puesto el foco en el tamaño y en el peso de los vehículos, como mayor coste de aparcamiento en ciudades como París o la propuesta de un carnet específico B+, este tipo de vehículos seguirá concentrando más del 60% de las matriculaciones en los próximos años, según Sumauto. Todo debido a sus propias características, pues al disponer de mucho espacio y estar fabricados sobre plataformas técnicas flexibles, estos vehículos pueden incorporar cualquiera de las nuevas tecnologías de propulsión, ya sean eléctricas o de hidrógeno.

Por ello, dado que estas nuevas tecnologías están llamadas a incrementar sus matriculaciones a corto y medio plazo, los todocamino constituyen una sólida tendencia que perdurará los próximos años valiéndose de sus propios atributos. Asimismo, hay que recordar que los SUV llevan tiempo siendo un gran éxito de ventas en nuestro país. Sirva como ejemplo los datos más recientes, pues de enero a mayo de este año y con una cuota del mercado del 58,3%, los SUV son claros dominadores frente a los utilitarios (18,3% de cuota) y los compactos (15,5%), según datos de Anfac.

Este interés que muestra el mercado a través de las matriculaciones también tiene su traslación en el atractivo que generan estos vehículos a través de las búsquedas realizadas en Internet. De hecho, es tal su «tirón» que 46 de los 100 modelos más buscados en nuestro país son de este tipo de carrocería.

En el caso de los 10 modelos SUV más buscados, seis de ellos pertenecen a marcas generalistas (Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson y Toyota RAV4) y los cuatro restantes a fabricantes premium (Mercedes GLC, Audi Q3, Audi Q5 y BMW X5).

Y, precisamente, si cruzamos datos de búsquedas con matriculaciones, se observa que hay tres que coinciden en ambos top 10: Hyundai Tucson, primero, Nissan Qashqai, cuarto; y Toyota RAV4, décimo. Esto da a entender que el SUV representa actualmente el tipo de coche aspiracional por excelencia. Además, esta tendencia irá a más dada la irrupción de las marcas chinas en el mercado español, que aumentará la oferta de SUV disponible, como la llegada de modelos como el Omoda 5, los BYD Atto 3 y Seal U y el Jaecoo 7, que ya están captando la atención del gran público.

Según Ignacio García Rojí, portavoz de Autoscout24, «el SUV ha generado un fuerte componente aspiracional y es un vehículo que copa muchos sueños y deseos, además de tener sentido práctico y útil -carga, espacio, etc.-, de ahí que no solo el mercado muestra una fuerte 'suvización' en las ventas, sino que de forma activa los compradores muestran su querencia por este tipo de vehículo y he aquí una buena oportunidad para el mercado de segunda mano. Además, por su propia estructura de fabricación y por la progresiva implementación de las nuevas tecnologías, podemos concluir que hay SUV para rato».

