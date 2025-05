Tesoros ocultos en los 160 años de historia de Opel

A. Noguerol Lunes, 12 de diciembre 2022, 00:51 Compartir

En sus 160 años de historia Opel ha generado numerosas leyendas del automóvil, así como vehículos que han llegado a convertirse superventas como el Corsa o el Astra. Pero más allá de la producción de automóviles la marca alemana ha ideado y comercializado innovaciones y soluciones que facilitaron la vida cotidiana y causaron un gran revuelo en su época, pero que hoy en día a veces se pasan por alto.

Entre ellas se incluye el desarrollo de sofisticadas máquinas para la agricultura, así como motores para vehículos de dos ruedas y aviones. La segunda parte de los «tesoros ocultos del archivo Opel» revela más ideas y productos sorprendentes «made in Rüsselsheim» que muy pocos habrían esperado. Algunos de ellos han alcanzado incluso el estatus de culto. El secreto de su éxito: al igual que en la ingeniería en el sector de la automoción, Opel siempre se centra en soluciones innovadoras aptas para el uso diario y desarrolladas con gran atención al detalle.

Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York alberga una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes del mundo y la «Bone Chair» forma parte de esta colección desde 2008. Fue diseñada por el artista holandés Joris Laarman basándose en datos del centro de desarrollo de Rüsselsheim. La silla de aluminio se presentó en la exposición especial «El diseño y la mentalidad flexible» junto con un soporte de motor de un Opel Vectra. Al igual que la «Bone Chair», el soporte del motor se diseñó siguiendo principios de construcción biológicos.

Biónica es el nombre de la disciplina científica que analiza sistemáticamente los principios de construcción y crecimiento de la naturaleza y los aplica a desarrollos técnicos de la industria automovilística. El objetivo: reducir el peso de los componentes y, al mismo tiempo, aumentar su resistencia con un diseño ligero inspirado en la naturaleza. Ingenieros de Rüsselsheim han desarrollado un programa de simulación que, por ejemplo, traslada las reglas naturales de crecimiento de los árboles al desarrollo de componentes. El resultado: componentes como el soporte del motor que son una cuarta parte más ligeros y, al mismo tiempo, un 60% más resistentes.

Lo que ahora forma parte del equipamiento básico de toda cocina no era en absoluto una obviedad en el pasado: el frigorífico era el sueño de muchas amas de casa alemanas en los años cincuenta. Uno de los modelos más codiciados era el «Frigidaire», y esta marca tiene una historia común con Opel. En Rüsselsheim, se fabricaron miles de frigoríficos. ¿pero cómo surgió todo esto? Frigidaire llevaba fabricando frigoríficos desde 1916 y, en 1918, la empresa fue comprada por General Motors.

Ampliar En Rüsselsheim, se fabricaron miles de frigoríficos F. P.

Desde mediados de la década de 1920, el negocio se disparó y la demanda se incrementó en todo el mundo. Así, Frigidaire, filial de GM, se expandió también a Alemania. En 1926 se fundó Frigidaire GmbH en Berlín, y desde 1931 Opel suministró componentes desde Rüsselsheim a la línea de montaje de Berlín.

El 1 de octubre de 1938 la planta principal de Rüsselsheim se hizo cargo finalmente del montaje completo. Desde 1949 los frigoríficos fabricados en Hesse llevan la inscripción «Product of Adam Opel AG» en su logotipo. Tras un relanzamiento del diseño en 1954, la marca incluso avanzó hasta convertirse en líder del mercado en Alemania Occidental.

Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1950, Opel quiso centrarse en la floreciente producción de automóviles, por lo que se tomó la decisión de interrumpir la producción de Frigidaire en 1959. Frigidaire sigue existiendo hoy en día, pero la marca pertenece ahora a una empresa sueca.

Opel no sólo se aventuró en «terrenos helados» con la producción de frigoríficos, dado que también lo hizo en un deporte que hoy cautiva a muchos aficionados cada invierno. Bajo el nombre de proyecto «LP 13», los ingenieros de Rüsselsheim construyeron un bobsleigh para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Estados Unidos.

Ampliar Los ingenieros de Rüsselsheim construyeron un bobsleigh F. P.

Sin embargo, curiosamente, no se utilizó allí. La historia comienza en 1977, cuando los diseñadores de Opel recibieron el encargo de dotar a los bobsleighs de la Deutscher Bob- und Schlittenverband (DBSV, la Asociación Alemana de Bobsleigh y Trineo) de una pintura especial. A la empresa de Rüsselsheim se le ocurrió la idea de no limitarse a la cosmética, sino de rediseñar por completo el equipamiento deportivo... ¡y la asociación estuvo de acuerdo! Bajo la dirección de Opel, se trabajó en una forma innovadora en el túnel de viento y se desarrolló un sistema de dirección completamente nuevo.

Además, se dotó a los patines de amortiguadores y muelles. Las primeras pruebas demostraron que los bobsleighs de cuatro y dos persona eran, respectivamente, 0,65 y 1,35 segundos más rápidos por carrera que los anteriores modelos. Pero, para garantizar la igualdad en la competición, la federación sólo permitió a los atletas competir en los antiguos bobsleighs convencionales durante la fase de clasificación, lo que impedía a los equipos clasificados familiarizarse primero con el futurista Opel bobsleigh.

No había suficiente tiempo para ello. Sobre todo, los pilotos no podían llegar a dominar a la perfección, con tan corto plazo, su innovadora dirección. El riesgo era demasiado alto y la DBSV retiró los bobs de Opel. «Estas máquinas estaban muy adelantadas a su tiempo, en realidad demasiado», recuerda André Lange, leyenda del bobsleigh y entusiasta de Opel. No obstante, es indiscutible que el Opel bob ha ejercido una influencia permanente en el diseño del equipamiento deportivo hasta nuestros días.

Opel proporcionaba una velocidad excepcional no sólo en las pistas de hielo, sino también en los circuitos de carreras. En 1990 Michael Schumacher ganó su primer título en el Campeonato Alemán de Fórmula 3 con un Reynard 903, que en su zona posterior contaba con el legendario motor Opel de 2,0 litros y 16V.

Opel no sólo fue un proveedor de motores muy solicitado en la Fórmula 3 , desde 1990 el propulsor 2.0 16V de Rüsselsheim avanzó hasta convertirse en el motor de carreras más exitoso de la historia.

Ampliar Opel en la Fórmula 1 F. P.

Muchas de las estrellas posteriores de la Fórmula 1 aprendieron los secretos de las carreras de Fórmula 1 con un potente Opel a sus espaldas: Rubens Barrichello, David Coulthard, Giancarlo Fisichella, Heinz-Harald Frentzen, Mika Häkkinen, Nick Heidfeld y Ralf Schumacher. Opel consiguió 164 victorias en Fórmula 3 sólo en Alemania y otros 30 títulos de campeonatos nacionales en todo el mundo.

Jos Verstappen (1993), Jarno Trulli (1996) y Nick Heidfeld (1997) ganaron campeonatos alemanes de Fórmula 3 con motores Opel. ¿Y hoy? La marca del rayo lleva a los rallies hacia el futuro con la ADAC Opel e-Rally Cup, la primera copa monomarca del mundo de rallies para coches 100% eléctricos, con el Opel Corsa-e Rally, con batería y libre de emisiones.

Con sus modernos vehículos de competición y rally, Opel es una fuente de inspiración en el deporte, pero con sus soluciones prácticas y completas para todas las necesidades, la tradicional marca también destaca en la vida cotidiana. Un ejemplo de los años 80 es el práctico remolque fabricado en aluminio para una gran variedad de cometidos profesionales, pequeños transportes, ocio y vacaciones, que en su día se anunció como «Leichtmetaller» (metal ligero).

Ampliar Remolque ligero F. P.

En el catálogo adjunto de 1981 se ofrecían seis versiones del remolque en cuatro tamaños cada una, con hasta un total de 24 variantes. La versión más grande medía 2,20 metros de longitud y tenía una carga útil de una tonelada. Lamentablemente, los camiones de un solo eje no llevaban el logotipo del rayo, por ejemplo en el portón trasero.

Si así fuera, los pocos ejemplares que quedan serían sin duda piezas muy codiciadas para los coleccionista. Sin embargo, en 1913 Opel ya tenía un remolque en su gama, de dos toneladas y dos ejes con lanza destinado a camiones.

Volvamos al presente y al amor por el detalle y las ideas poco convencionales de los diseñadores de Opel. El tiburón oculto en los modelos Opel se ha convertido en algo más que una bonita tradición: ¡es un objeto de culto! En 2006 el animal apareció por primera vez en el Corsa.

¿Cómo acabó allí? El diseñador de Opel Dietmar Finger dibujó en casa algunos bocetos del panel exterior de la guantera del Corsa. Su hijo le miró por encima del hombro y le preguntó: «Papá, ¿por qué no dibujas un tiburón?». Así que dibujó un diminuto depredador marino, mostró el diseño a sus superiores y compañeros, y quedaron encantados. Desde entonces, el tiburón se extendió a todos los nuevos modelos de Opel.

Cuando el proceso de desarrollo y diseño está finalizando, el diseñador jefe de interiores puede colocarlo en el interior sin revelar dónde. Y así, la idea se ha convertido ahora en un popular «Huevo de Pascua», un detalle oculto que entusiasma a los clientes cuando reciben su nuevo Opel y se apresuran a buscarlo. Y en los últimos modelos, como el Nuevo Opel Astra Sports Tourer, varios de los pequeños depredadores están haciendo sus incursiones en lugares donde definitivamente no te los esperarías.