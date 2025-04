Los talleres europeos no consideran prioritario adaptarse para los eléctricos Y es que, en el conjunto de Europa, el parque de este tipo de vehículos apenas supera el 1%

En el conjunto de Europa, El parque automovilístico en Europa, en lo que a vehículos eléctricos se refiere, apenas supera el 1%. Una cifra todavía escasa que hace que los talleres no se sientan preocupados por la implantación de esta nueva tecnología. Y es que cuatro de cada diez talleres 'ignora' este tipo de vehículos. Es decir, el 40% de los talleres que tuvieron la oportunidad de reparar un vehículo eléctricos afirmaron haberlos enviado a un fabricante o a un tercero. Así se desprende de una encuesta de Automotive Aftermarket de Bosch y según ha explicado Damien Gauter, responsable de investigación de mercado para la región de Europa.

Incluso el 25% de los talleres europeos no considera prioritario el tratamiento de los vehículos eléctricos y, por tanto, no tiene intención de integrar este tipo de servicio; y eso que la mayoría están ubicados en las ciudades, ubicaciones más preparadas para acoger este tipo de propulsores. No obstante, entre los motivos que esgrimen para ese poco interés, 6 de cada 10 considera que «necesita formación específica para reparar vehículos«.

Resulta curioso que el estudio afirma que el 93% de las reparaciones que deberán afrontar los talleres que trabajen con eléctricos, serán estándar: iluminación, escobillas del limpiaparabrisas, etc.; es decir, «son asequibles para todos los profesionales», señala el estudio.

Asimismo, datos de la consultora GiPA retomados por el estudio de Bosch, sostienen que los talleres cambian más de 70 piezas al año, de media, de vehículos eléctricos; y que de ellas, entre 15 y 40 no son específicas de estos vehículos. De hecho, afirma que las piezas que son concretas de los eléctricos -como el punto de carga, el controlador inverso, el motor y las baterías- se cambian menos de cinco veces al año.

Pero supone varios retos. Una es controlar la temperatura del vehículo con estos coches, ya que los sistemas eléctricos a menudo necesitan enfriarse para un funcionamiento adecuado y calentarse durante temperaturas exteriores extremas. También el acceso al soporte técnico y a la información de este tipo de vehículos. Un aspecto fundamental para que sean muchos los negocios de posventa que den el salto a trabajar con este tipo de tecnología.