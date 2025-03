Suscripción vs compra: qué opción nos permite disfrutar de un coche sin preocupaciones El tener un coche es una decisión importante y es necesario valorar todas las opciones

Canal Motor Martes, 7 de noviembre 2023, 16:00 Comenta Compartir

Los conductores que se estén planteando comprar un coche o incluso cambiar el suyo, una decisión muy importante, tienen que valorar todas las opciones. La primera sería compra o 'alquiler'. Si hablamos de los bolsillos más ajustados, en el primer caso podemos plantearnos elegir un coche de segunda mano; mientras que en el segundo, junto al leasing o el renting, está la opción del vehículo por suscripción (sin permanencia y a partir de un mes). Entre ellas, ¿cuál sería más apropiada?

Un coche de segunda mano puede ser una opción recomendable por ese precio más bajo en comparación con los vehículos nuevos y porque la amplia oferta existente en el mercado hace que sea posible elegir entre gran cantidad de marcas, modelos y estado del vehículo, con la consiguiente variedad de precios.

Por su parte, el modelo de suscripción o renting flexible cuenta con varias ventajas como que el coste mensual es siempre igual, por lo que no se necesita realizar un desembolso inicial en comparación con la compra. Hay todo un abanico de opciones de marcas, modelos y, por tanto, precios. Si bien el mercado de segunda mano todavía cuenta con poca oferta en vehículos híbridos o eléctricos, por ser muy reciente su incorporación al mercado, en las plataformas por suscripción como Wabi es común encontrar este tipo de vehículos.

Los planes de suscripción a partir de un mes incluyen el mantenimiento regular, el seguro, la ITV, los impuestos y la asistencia en carretera, por lo que el usuario no tiene que preocuparse de posibles incidencias o gastos imprevistos. Asimismo, buena parte de las averías de un coche suceden por el desgaste de las piezas derivada de la propia edad del vehículo. Algo que no debería suceder ya que los coches por suscripción son nuevos o seminuevos. Incluso no hay permanencia ni entrada. El servicio de coche por suscripción te permite pagar por el vehículo únicamente aquellos meses que lo necesites.

Más información





Por ejemplo, el proceso de contratación se realiza en unos pocos minutos de manera 100% online, a través de la web o de la App de Wabi. Y, además de las suscripciones mensuales, los usuarios pueden elegir los packs por 3, 6 o 12 meses, ahorrando hasta un 20 % en función del tiempo que vaya a disponer del coche.