¿Subirá el precio del seguro por las ADAS y cajas negras del coche?

C.m. Lunes, 6 de marzo 2023, 09:53 Comenta Compartir

Desde el 7 de julio de 2022 son obligatorios en los vehículos de nueva homologación ocho nuevos sistemas de ayuda a la conducción (ADAS por sus siglas en inglés) para mejorar la seguridad del vehículo, sus ocupantes y el resto de usuarios. Y en julio de 2024 todos los vehículos nuevos que se vendan en la UE deberán tener ya instalados estos ADAS.

También el incluir una caja negra en el vehículo. Aunque no es un ADA, es un sistema de registro y almacenamiento de datos de colisiones que recopila información del vehículo y de sus ocupantes. En caso de siniestro, permite conocer lo que ha ocurrido antes, durante y después.

Según recoge la DGT, diferentes estudios científicos avalan la efectividad de los ADAS. Y estiman que, si todos los vehículos los equiparan, se prevendría o mitigaría el 40% de los siniestros, el 37% de las lesiones graves y el 29% de las muertes. Por lo tanto, si la expansión de los ADAS conduce a reducir el número de siniestros, las reparaciones de compañías de seguros podrían ir reduciéndose en los próximos años, lo que desembocaría en seguros más baratos; también se podría hablar de subida de las primas, ya que reparar coches con estos ADAS, con toda su tecnología, supondrá un mayor coste. Así, este equilibrio entre la disminución de siniestros y su gravedad y un mayor coste de las reparaciones, ¿en qué posición coloca a las aseguradoras? ¿Abaratarán o encarecerán la prima?

Respecto a una subida de la prima por la aplicación de ADAS, Víctor López, responsable de aseguradoras de Rastreator, matiza que «no debería haber grandes variaciones ni cambios. Precisamente esta nueva norma promueve la seguridad de los conductores, por lo que los asegurados tendrán menos posibilidades de sufrir u ocasionar un siniestro, lo que no implicará ningún coste nuevo o extra que pueda conllevar un aumento de precio en su póliza. En el único caso que supondría un alza de la prima es si aumentan las infracciones y, por tanto, las multas, generando un mayor número de personas que las recurran. Pero esta cobertura debe estar contratada de forma específica, por lo que no afectaría a todos los asegurados. A corto plazo no se espera que haya subidas por este motivo».

Para Línea Directa Aseguradora, sí sufrirán un incremento de precio las pólizas al ser más costosas las reparaciones. Desde Línea Directa aclaran que «dependerá del accesorio; hay unos bastante asequibles y otros menos. Y cuanto más costoso y sofisticado es un vehículo, más cara es su reparación, pero, a priori, también tendrá menos accidentes. Hay que tener en cuenta que cuando una tecnología se asienta y se generaliza, su precio tiende a disminuir, lo que también influye en su proceso de reparación».

Antonio Guardiola, responsable de la Comisión Técnica del Seguro del Automóvil de UNESPA, añade que «en el momento en que la tecnología evoluciona y se incorpora como elemento obligatorio en un vehículo, permite un abaratamiento que implica menos coste para el automóvil, al adquirirlo y al repararlo. Apoyamos cualquier avance que se traduzca en una reducción de la siniestralidad vial, que implican menos lesiones. Estos sistemas conllevan reducción de costes por accidentalidad y esta reducción se transmite en el precio del seguro. Cada compañía lo gestionará como crea oportuno, pero la mayoría de las compañías lo tienen en cuenta. Hay que recalcar que tenemos un parque de automóviles muy envejecido (el 30%, entre 15 y 20 años) y es importante buscar mecanismos para su renovación. De nada sirve incorporar nuevos ADAS si el parque es viejo».

Para Francisco Olmedo, director de Particulares de AXA España, «el precio del seguro viene determinado por multitud de variables (tipo de conductor, vehículo, uso…), cuya incidencia varía según las coberturas contratadas. Un vehículo nuevo de valor mayor y alta tecnología puede ser más caro para la cobertura a todo riesgo, aunque puede bajar el precio de coberturas como Responsabilidad Civil debido a sus elementos de seguridad más innovadores. En cualquier caso, un vehículo más seguro y que reduzca la probabilidad de tener un accidente siempre tendrá un seguro más económico».

Caja negra

La Caja Negra ayudará a dilucidar la causa del accidente. Jesús Monclús (Fundación MAPFRE) matiza que «permitirá averiguar qué pasó realmente en el siniestro y, gracias a ello, ayudará a la investigación y mejora de los vehículos y sus sistemas de seguridad y a repartir responsabilidades con mayor justicia y menor incertidumbre». Así, servirá para reconstruir el accidente (información muy útil para los peritos del seguro) y fijar los parámetros en las lesiones por accidente.

También el incluir una caja negra en el vehículo. Aunque no es un ADA, es un sistema de registro y almacenamiento de datos de colisiones que recopila información del vehículo y de sus ocupantes. En caso de siniestro, permite conocer lo que ha ocurrido antes, durante y después.

Según recoge la DGT, diferentes estudios científicos avalan la efectividad de los ADAS. Y estiman que, si todos los vehículos los equiparan, se prevendría o mitigaría el 40% de los siniestros, el 37% de las lesiones graves y el 29% de las muertes. Por lo tanto, si la expansión de los ADAS conduce a reducir el número de siniestros, las reparaciones de compañías de seguros podrían ir reduciéndose en los próximos años, lo que desembocaría en seguros más baratos; también se podría hablar de subida de las primas, ya que reparar coches con estos ADAS, con toda su tecnología, supondrá un mayor coste. Así, este equilibrio entre la disminución de siniestros y su gravedad y un mayor coste de las reparaciones, ¿en qué posición coloca a las aseguradoras? ¿Abaratarán o encarecerán la prima?

Respecto a una subida de la prima por la aplicación de ADAS, Víctor López, responsable de aseguradoras de Rastreator, matiza que «no debería haber grandes variaciones ni cambios. Precisamente esta nueva norma promueve la seguridad de los conductores, por lo que los asegurados tendrán menos posibilidades de sufrir u ocasionar un siniestro, lo que no implicará ningún coste nuevo o extra que pueda conllevar un aumento de precio en su póliza. En el único caso que supondría un alza de la prima es si aumentan las infracciones y, por tanto, las multas, generando un mayor número de personas que las recurran. Pero esta cobertura debe estar contratada de forma específica, por lo que no afectaría a todos los asegurados. A corto plazo no se espera que haya subidas por este motivo».

Para Línea Directa Aseguradora, sí sufrirán un incremento de precio las pólizas al ser más costosas las reparaciones. Desde Línea Directa aclaran que «dependerá del accesorio; hay unos bastante asequibles y otros menos. Y cuanto más costoso y sofisticado es un vehículo, más cara es su reparación, pero, a priori, también tendrá menos accidentes. Hay que tener en cuenta que cuando una tecnología se asienta y se generaliza, su precio tiende a disminuir, lo que también influye en su proceso de reparación».

Antonio Guardiola, responsable de la Comisión Técnica del Seguro del Automóvil de UNESPA, añade que «en el momento en que la tecnología evoluciona y se incorpora como elemento obligatorio en un vehículo, permite un abaratamiento que implica menos coste para el automóvil, al adquirirlo y al repararlo. Apoyamos cualquier avance que se traduzca en una reducción de la siniestralidad vial, que implican menos lesiones. Estos sistemas conllevan reducción de costes por accidentalidad y esta reducción se transmite en el precio del seguro. Cada compañía lo gestionará como crea oportuno, pero la mayoría de las compañías lo tienen en cuenta. Hay que recalcar que tenemos un parque de automóviles muy envejecido (el 30%, entre 15 y 20 años) y es importante buscar mecanismos para su renovación. De nada sirve incorporar nuevos ADAS si el parque es viejo».

Para Francisco Olmedo, director de Particulares de AXA España, «el precio del seguro viene determinado por multitud de variables (tipo de conductor, vehículo, uso…), cuya incidencia varía según las coberturas contratadas. Un vehículo nuevo de valor mayor y alta tecnología puede ser más caro para la cobertura a todo riesgo, aunque puede bajar el precio de coberturas como Responsabilidad Civil debido a sus elementos de seguridad más innovadores. En cualquier caso, un vehículo más seguro y que reduzca la probabilidad de tener un accidente siempre tendrá un seguro más económico».

Caja negra

La Caja Negra ayudará a dilucidar la causa del accidente. Jesús Monclús (Fundación MAPFRE) matiza que «permitirá averiguar qué pasó realmente en el siniestro y, gracias a ello, ayudará a la investigación y mejora de los vehículos y sus sistemas de seguridad y a repartir responsabilidades con mayor justicia y menor incertidumbre». Así, servirá para reconstruir el accidente (información muy útil para los peritos del seguro) y fijar los parámetros en las lesiones por accidente.

Si finalmente las aseguradoras pueden consultar la información de las cajas negras obligatorias, las personas que respondan al perfil estadístico no experimentarán ni encarecimiento ni abaratamiento de la prima del seguro y sí los que no respondan a lo que se espera de su perfil.