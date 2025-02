Así será el coche de 2040 según el Royal College of Art de Londres Veinte estudiantes de posgrado que cursan el Máster en Movilidad Inteligente del RCA en su Intelligent Mobility Design Centre han desarrollado los conceptos futuros de la movilidad

Los estudiantes, que representan a una futura generación de talentos del diseño internacional, han producido una serie de nuevos y radicales conceptos de movilidad de lujo en el programa creativo puesto en marcha por Lexus, «The Soul of Future Premium».

La marca japonesa ha creado un nuevo programa de investigación y diseño junto con el Royal College of Art de Londres, «Lexus 2040: The Soul of Future Premium» un programa de cuatro meses que culmina con la exposición de los diferentes proyectos.

Esta exploración acerca de cómo podría evolucionar el transporte de lujo para mediados del siglo XXI fue presentada por Lexus en septiembre de 2021 en asociación con el Royal College of Art (RCA) de Londres, uno de los centros de investigación y aprendizaje de arte y diseño más prestigiosos e influyentes del mundo.

El desafío consiste en explorar nuevas arquitecturas de vehículos para hacer frente a los cambios en la vida, la sociedad y la demografía de las ciudades europeas, y reinventar el papel que podría desempeñar la marca Lexus en el panorama de la movilidad en las dos próximas décadas.

Esta iniciativa ha inspirado el trabajo original de 20 estudiantes de posgrado del Intelligent Mobility Design Centre del RCA, un centro interdisciplinario de excelencia en diseño e investigación. En su trabajo, han sido asesorados por Ian Cartabiano y Lance Scott, respectivamente presidente y director general de Diseño del ED2, el centro de diseño europeo de Lexus, junto con el profesor Dale Harrow, presidente del IMDC, y el Dr. Chris Thorpe, director de Movilidad Inteligente del Programa.

Recientemente, presentaron sus proyectos para su evaluación, a través de la cual los jueces proporcionaron feedback de forma inmediata y seleccionaron a seis finalistas.

Posteriormente cada finalista ha desarrollado y depurado su concepto contando con el beneficio del asesoramiento profesional de los jueces. Los trabajos y presentaciones de los estudiantes se exhibieron en el nuevo y emblemático campus del RCA, en Battersea, Londres. En el transcurso del mes se anunciarán los tres proyectos ganadores.

2040 Lexus Vision In-season, de Bangning An

Este proyecto crea una visión de la futura movilidad de lujo, de forma muy sincronizada con cada temporada. El techo de diseño inteligente controla la intensidad de la luz del día que entra en el interior, para lograr una experiencia estacional inmersiva y una mayor eficiencia energética.

Crucible, de Benjamin Miller

El Crucible es un vehículo de escapada que se divide según las preferencias del usuario. Separa la cabina de lujo de la tecnología para crear un servicio despreocupado y personalizado. Su cambiante interior se puede adaptar a cualquier configuración para lograr una comodidad perfecta.

ALTO, de Richard Newman

ALTO es un espacio que inspira la «celebración de lo cotidiano» a través de los puntos intermedios de un abrumador paisaje futuro.

Lexus UrbanSwarm, de Maxime Gauthier

UrbanSwarm dota de una sensación de lujo a la experiencia de movilidad urbana cotidiana. Esta forma modular y fluida de viajar ofrece la flexibilidad y la comodidad de la micromovilidad junto con la eficiencia de los sistemas de transporte colectivo, garantizando al mismo tiempo plena inclusividad para todos.

Lexus NEKO, de Jan Niehues

Lexus NEKO es un concepto de micromovilidad que utiliza tecnología 4D para optimizar la ergonomía y las oportunidades de la marca Lexus. Por ejemplo, el vehículo puede realizar las reverencias japonesas tradicionales, mientras que los microbots permiten una flexibilidad completa para una mayor rapidez en áreas urbanas.

Lexus #Units, de Zhenyu Kong

En el contexto de la personalización digital como un futuro espacio social, #Units no solo amplía la conexión entre individuos y grupos, sino que también explora lo que podría ser compartir el lujo, utilizando la tecnología digital.