Señales de tráfico que te puedes encontrar por las carreteras europeas y que no conoces

Quienes se desplazan habitualmente por las carreteras del continente conocen y reconocen las señales y normativas en cada uno de sus estados, porque la legislación comunitaria marca unas reglas de tráfico similares en todos los países, lo que no impide que cada uno de ellos adapte las normas a su propia regulación. No sucede lo mismo si hemos decidido pasar unas vacaciones recorriendo el viejo continente en coche. En este caso conviene hacer un repaso a las normas y diferentes señales porque puede que algunas no las conozcas.

De hecho, StressFreeCarRental.com, empresa especializada en el alquiler de vehículos, ha publicado un informe sobre las 12 señales de tráfico que los turistas y empresarios suelen ver cuando viajan. Y es que en algunos casos, el color y la imagen de las señales son diferentes y, aunque la mayoría de ellas son fáciles de descifrar, otras pueden requerir una aclaración previa para saber qué es lo que exactamente indican cuando las veamos en la carretera.

1. Posibles colas de tráfico más adelante (Bélgica)

2. Hospital (Noruega)

3. Carril bus (Estonia)

4. Fin de todas las restricciones (Islandia)

5. Túnel (Italia)

6. Zona residencial (Suecia)

7. Farmacia (Alemania)

8. Paso a nivel sin barreras más adelante (Irlanda)

9. Cruce con prioridad a la derecha (Grecia)

10. Precaución por posible niebla (República Checa)

11. Prohibición del uso del claxon o la emisión de ruidos excesivos (Turquía)

12. Prohibición de adelantamiento para vehículos pesados (Eslovenia)