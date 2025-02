Seis trucos para ahorrar combustible

Autocasión Viernes, 11 de marzo 2022, 00:38 Compartir

El precio de la gasolina se acerca a los dos euros por litro, una cifra muy elevada que encarece extraordinariamente el coste de utilizar el coche. El gasóleo también ha alcanzado su máximo histórico estas últimas semanas.

En este contexto, cualquier consejo es bueno para gastar menos combustible y poder ahorrar unos cuantos euros. Entre los seis trucos fáciles, encontramos el salir antes de casa o comprobar que la presión de los neumáticos es la adecuada.

La conducción eficiente requiere de una habilidad, una técnica y una concentración que no todas las personas tenemos. Sin embargo, estos seis consejos son válidos para cualquiera y podemos llevarlos a cabo en el día a día sin problemas y ahorrarás combustible:

Sal 15 minutos antes: las prisas nos hacen conducir de forma más agresiva y, además de reducir la seguridad, gastamos mucho más combustible.

Presión adecuada: el mantenimiento del coche es básico para reducir su consumo, pero también cuesta dinero. Unos neumáticos con la presión baja pueden aumentar el consumo más de un 10%. Para colmo, además de ahorrar en gasolina también gastarás menos los neumáticos y, lo mejor, irás más seguro.

Calzado adecuado: los zapatos pesados, con suela gruesa o con tacones nos hacen gastar más gasolina.

Fuera lo prescindible: Muchos usamos el coche de almacén y llevamos en el maletero muchísimas cosas que en realidad no necesitamos. También es importante quitar la baca del techo cuando no la estemos usando. Saca del coche todo lo que no necesites llevar realmente.

Aumenta la distancia de seguridad: Si llevamos más distancia con el de delante, podemos ajustar nuestra velocidad mucho mejor y no necesitaremos hacer frenadas tan repentinas.

Reduce la velocidad en las subidas: Apenas vas a aumentar en uno o dos minutos el tiempo total del viaje y ahorrarás bastante en combustible.

