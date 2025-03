La seguridad vial suspende por la coexistencia de coches con peatones, patinetes y bicicletas El 59% de los españoles considera que es necesario informar y concienciar sobre las normativas de la micromovilidad, según un estudio Demandan mejores infraestructuras en las ciudades ya que el 31% de los encuestados no se sienten seguros usando opciones de micromovilidad

Patxi Fernández Lunes, 10 de junio 2024, 10:01 Comenta Compartir

El 59% de los españoles considera que es necesario informar y concienciar sobre las normativas de la micromovilidad - como las motos, patinetes y bicis eléctricas - en un contexto en el que el 43% de los españoles ha utilizado alguno de estos medios en alguna ocasión.

La proliferación de este tipo de nuevos sistemas de movilidad está generando incertidumbre, ya que gran parte de los usuarios de este tipo de vehículos desconoce la normativa, y cree que es peligroso que diferentes tipos de vehículos tengan que compartir las mismas infraestructuras viarias.

Así se desprende del último informe realizado por la App de movilidad FREENOW, con motivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, y en el que la compañía da a conocer la percepción de los españoles sobre el panorama de la seguridad vial en España.

En este sentido, además de incrementar la información y conciencia sobre estos medios de transporte, los españoles también consideran que para aumentar la seguridad de los usuarios, es necesario una mejora en las infraestructuras en sus ciudades - por ejemplo, con más carriles exclusivos (57%) - , siendo Madrid la ciudad que más lo demanda (64%). Y es que, actualmente, el 46% de los usuarios no cree que exista suficiente infraestructura para una micromovilidad segura. Y, por lo tanto, no es de extrañar que tres de cada diez (31%) españoles no se sientan seguros usándolos.

A pesar del incremento en el uso de estas nuevas formas de movilidad, actualmente existe un alto desconocimiento sobre sus normativas de seguridad. De hecho, de acuerdo con el mismo informe, el 39% de los españoles conoce la normativa sobre los coches compartidos mientras que de las bicicletas y motos eléctricas sólo un 36% y 32% respectivamente tienen visibilidad de esta normativa.

Finalmente, los usuarios de los patines eléctricos son los que menos conocimiento tienen sobre su uso, con tan solo un 28% de españoles que saben mucho o lo justo. Estas cifras contrastan con el 78% que sí conoce mucho o lo justo sobre la normativa de los coches o motos.

Mejor coexistencia entre vehículos

Teniendo en cuenta que actualmente hay una alta oferta de distintos métodos de movilidad - desde coches privados, transporte público, taxis, VTC, motos, bicis y patinetes eléctricos e incluso coches compartidos - es indispensable que exista una correcta coexistencia entre todos ellos para ofrecer una movilidad eficiente y ágil, pero sobre todo segura, a los ciudadanos.

Sin embargo, los usuarios de los distintos medios de transporte no lo perciben así. De hecho, el 69% evalúa la actual coexistencia entre los diferentes medios de transporte de manera regular, mala o incluso nula. Incluso, el 32% considera que la siniestralidad en vehículos de micromovilidad es principalmente por accidentes con vehículos privados (coches, motos). En este sentido, el 51% de los españoles afirma que las políticas de tráfico actuales apoyan eficazmente la multimovilidad, pero podrían mejorar.

Normativa para patinetes

La DGT ha elaborado un manual de características de los vehículos de movilidad personal así como las principales normas de tráfico referidas a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), un documento normativo en el que se recogen las características técnicas que deben cumplir los VMP para poder circular por las vías y la obligación de que dichos vehículos hayan sido certificados por los organismos competentes.

Los vehículos de movilidad personal, tal y como establece el Reglamento General de Vehículos son vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Solamente pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Esta definición excluye a los vehículos para personas con movilidad reducida.

No pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Sus conductores están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial, así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo.

Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo. En la reciente Ley de Tráfico se establece la obligación a los conductores de VMP, de utilizar casco de protección, en los términos que reglamentariamente se determine. La DGT está ya trabajando en este desarrollo normativo de forma conjunta con los ayuntamientos y con los actores implicados.