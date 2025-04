¿Sabías que puedes recurrir una multa por dar positivo en drogas en el coche?

A.P. Miércoles, 25 de septiembre 2024, 09:00 Comenta Compartir

El aumento de las multas por conducción bajo los efectos de drogas durante los últimos años es considerable. con un aumento del 30%. Pero, ¿sabías que no es raro que una persona dé positivo en un test, incluso si consumió sustancias días antes y no se encuentra bajo sus efectos en el momento de conducir? Y las sanciones pueden ascender hasta 1.000 euros y conllevan la pérdida de hasta 6 puntos en el carnet de conducir. De hecho, estas sanciones no solo afectan de inmediato el bolsillo del infractor, sino que pueden tener repercusiones económicas a largo plazo, según Pyramid Consulting, expertos en tráfico y transporte.

Los denominados Drogotest, pruebas rápidas que determinan la presencia de sustancias en el organismo, han sido objeto de controversia. Se realizan a partir de muestras biológicas como saliva, orina y sangre. Aunque la saliva es la más común, su límite es que solo indica la presencia de drogas en un corto periodo. Por otro lado, la orina puede detectar drogas consumidas días antes, mientras que la sangre ofrece la información más precisa, aunque es invasiva.

No obstante, hay que tener en cuenta que un resultado positivo no siempre indica que el conductor esté bajo los efectos de las drogas en el momento de la conducción. Existen múltiples factores que pueden llevar a un resultado positivo, incluso si la persona no ha consumido sustancias recientemente. Por ejemplo, algunas drogas pueden permanecer en el organismo durante días, o incluso semanas, después de su consumo. Imagínate, sales un fin de semana con tus amigos, consumes algún tipo de sustancia y te paran en un control el lunes de camino al trabajo, ¡puedes dar positivo!

Esto significa que alguien que conduzca sin estar bajo los efectos inmediatos de una droga puede dar positivo simplemente porque la sustancia todavía está presente en su sistema. Incluso la presencia de ciertas sustancias en medicamentos o alimentos, pueden dar un resultado positivo en este tipo de pruebas.

Además, la validez de un Drogotest puede verse comprometida por errores en la cadena de custodia de la prueba. Si no se siguen los protocolos adecuados en la recolección y manejo de la muestra, cualquier resultado puede ser cuestionado. Desde el momento en que se realiza la prueba hasta su análisis en el laboratorio, cada paso debe seguir normativas estrictas para garantizar que el resultado sea fiable. Cualquier fallo en este proceso puede proporcionar una base sólida para recurrir la multa.

Si has recibido una multa, es importante recordar que tienes el derecho a recurrirla. El primer paso es revisar detalladamente cómo se llevó a cabo el procedimiento y reunir toda la evidencia posible. Muchas veces, se pueden cuestionar las multas que parecen no tener fundamento. La defensa puede centrarse en aspectos como, por ejemplo, la forma en que se realizó la prueba, la validez de los resultados o cómo se interpretó la presencia de sustancias en tu organismo.

El proceso para recurrir implica presentar alegaciones dentro del plazo estipulado, normalmente de 20 días tras recibir la multa. Las alegaciones deben incluir documentación completa y evidencia que respalde la defensa. Si la respuesta a las alegaciones es negativa, se puede recurrir a una instancia superior o, en última instancia, llevar el caso a los tribunales. Es fundamental seguir todos los pasos correctamente para maximizar las posibilidades de éxito.

Temas

Drogas

Multa