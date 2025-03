¿Todavía no sabes lo que es un radar de tramo? Estos son los más «escondidos» En realidad, esta modalidad de vigilancia no funciona con radares, sino con cámaras de visión artificial, similares a las que sancionan en los semáforos de algunas ciudades

Ya llevan un tiempo cazando a conductores por las carreteras de España, pero si todavía no te has fijado en este tipo de radares, lee atento porque muchos te sorprenderán. Los radares de tramo son una forma de controlar la velocidad, no en puntos kilométricos concretos, como hacen los radares fijos, sino en tramos de carretera de varios kilómetros. El primero comenzó a funcionar en el año 2010 en el túnel de Guadarrama, en la A-6. En realidad, esta modalidad de vigilancia no funciona con radares, sino con cámaras de visión artificial, similares a las que sancionan en los semáforos de algunas ciudades, según la DGT.

El procedimiento de control de velocidad en un tramo es el siguiente: las cámaras -una por carril- graban de forma continua a todos los vehículos, a la entrada y salida del túnel. Para ello utilizan iluminación continua por infrarrojos -debido a las condiciones de luz- que el ojo humano no puede captar. Las cámaras están sincronizadas por fibra óptica y a través de satélite para que sus relojes marquen la misma hora.

Con los datos almacenados, un ordenador 'casa' las matriculas iguales, comprueba los tiempos de paso de cada vehículo y calcula su velocidad media. Cuando se detecta que la velocidad ha sido superior a la permitida el sistema remite las fotografías (de entrada y salida) al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de la DGT, en León, para que tramite la denuncia y se la remita por correo al titular del vehículo a fin de que identifique al conductor infractor, con multas de 100 a 600 euros en función de la velocidad.

DEn la actualidad 780 radares fijos, 1.325 radares móviles y 92 radares de tramo repartidos por toda España. Estos son los últimos datos publicados por el organismo en 2022, aunque estos se han ido ampliando. 16 más llegaron en 2023. Y en Madrid se encuentran en las siguientes localizaciones: M-30 entre Ventas y Costa Rica, M-14 entre las terminales del aeropuerto, A-3 entre M-40 y Rivas, A-2 entre el puente de la CEA y Canillejas.

Y, cuidado, porque el más largo de Madrid es el más «escondido». Abarca 1783 metros, lo que hace que sea fácil olvidarse que estás en uno. La calle en la que se encuentra es la de Sinesio Delgado y la cámara de inicio, en sentido Ciudad Universitaria, se encuentra «a pocos metros de la glorieta Piedrafita de Cebrero, a la altura de la zona deportiva de Ganapanes. El final del tramo está localizado poco antes de la intersección con la avenida de Miraflores. El punto de control intermedio se ubica a la altura de la intersección con la calle Valdeverdeja».

En sentido contrario, sentido Castellana, el tramo abarca 1800 metros, y el inicio se encuentra «poco después de la intersección de Sinesio Delgado con la avenida de Miraflores; el final se sitúa antes de llegar a la glorieta de Piedrafita de Cebrero. El punto de control intermedio se ha instalado en la intersección de Sinesio Delgado con la calle Doroteo Benache».

¿El motivo? Son más disuasorios y efectivos que los tradicionales. Incluso es más difícil presentar una justificación ante un posible recurso. Al medir la velocidad media en un determinado tramo de carretera, y tras haberse eliminado el margen de 20 km adicionales para realizar un adelantamiento, si el radar de tramo registra una cifra superior a los 90 km quiere decir que en algún momento del tramo hemos superado la velocidad máxima permitida. Y no podemos argumentar que la hemos superado para adelantar.

