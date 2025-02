¿Sabes cuáles son las infracciones que restan puntos en tu carné de conducir?

S. M. Miércoles, 9 de marzo 2022, 00:43 Compartir

Seguro que en muchas ocasiones te preguntas cuál es tu saldo de puntos en el carné de conducir. Son muchas las infracciones con las que restas. En la actualidad, todos los conductores disponemos de un carné de conducir por puntos que cuenta con un saldo inicial de 8 puntos, que nos otorgan nada más aprobar el examen de conducir. Si, durante los tres años siguientes, se mantienen intactos, se convertirán en 12, es decir, el máximo que se tenía antes de este nuevo sistema. Pero si en los siguientes tres años continuamos sin infracciones, de nuevo nos entregan más puntos, 2 esta vez (el saldo llegará a 14). El último punto (15) se concede a los 3 años siguientes si, de nuevo, seguimos sin cometer ninguna infracción.

Y si terminas con todos los puntos tendrás que esperar dos años. Ese es el tiempo que debe pasar con la nueva reforma de la Ley de Tráfico antes de que un conductor sancionado pueda recuperar el saldo inicial. De hecho tendrán que pasar dos años sin ser penalizado por una nueva infracción que conlleve la pérdida de puntos, cuando, en la actualidad, este período varía en función de la gravedad de la infracción que se ha cometido.

Eso sí, cabe destacar que no puedes perder en un mismo día más de 8 puntos, según la Confederación Nacional de Autoescuelas CNAE, salvo que entre las infracciones que cometas haya una o más muy graves. ¿Cuáles son? Lo has adivinado: todas las que quitan 6 puntos, excepto el manipulado del tacógrafo. Y ten en cuenta que algunas de las infracciones por exceso de velocidad son también muy graves; sin embargo, hay otras que, aunque restan 6 puntos, son solo graves.

Además, pierdes 3 puntos si:

-Haces un cambio de sentido prohibido.

-Conduces sin cinturón de seguridad o llevas en el vehículo un niño sin el correspondiente Sistema de Retención Infantil (SRI).

-Conduces una moto sin usar el casco (o usando uno que no esté homologado).

-Conduces utilizando auriculares u otros dispositivos con los que disminuye la atención.

-Conduces hablando o haciendo cualquier otra operación con el móvil (el 'manos libres' está permitido) o manipulando el navegador.

-Conduces un vehículo y empleas aparatos que detectan los radares y los cinemómetros (medidores de la velocidad) puestos por las autoridades.

Pierdes 4 puntos si:

-Conduces con el permiso suspendido o con un vehículo que te está prohibido utilizar.

-Conduces sin el permiso o la licencia adecuados.

-Conduces con una tasa de alcohol superior a 0,25 y hasta 0,50 mg/l de aire espirado (las cantidades son 0,15 y hasta 0,30, si eres un conductor profesional o si tu permiso tiene menos de dos años de antigüedad).

-Arrojas a la vía o en sus inmediaciones objetos que suponen un peligro de incendio, de accidente o son un obstáculo a la circulación.

-No respetas las preferencias de paso o no te detienes ante un stop, ceda el paso o un semáforo en rojo. También, si no haces caso de las señales de un agente de tráfico.

-Adelantas con peligro para quienes circulan en sentido contrario o lo haces sin la suficiente visibilidad.

-Adelantas a un ciclista entorpeciendo su marcha o poniéndolo en peligro.

-No respetas la distancia de seguridad con el vehículo que te precede.

-Haces la maniobra de marcha atrás en una autopista o autovía.

Pierdes 6 puntos si:

-Conduces con una tasa de alcohol de más de 0,50 mg/l de aire espirado (0,30 mg/l, si eres un conductor profesional o tu permiso tiene una antigüedad inferior a los dos años), o con presencia de drogas en tu organismo.

-Te niegas a pasar la prueba de alcoholemia o de drogas.

-Circulas con un vehículo en sentido contrario al permitido.

-Conduces de forma temeraria o participas en carreras de vehículos no autorizadas.

-Conduces un vehículo que tenga instalado un inhibidor de radar o de cinemómetro (medidor de la velocidad) o cualquier otro dispositivo que interfiera en los sistemas de vigilancia del tráfico dispuestos por las autoridades.

-Eres un transportista y superas en más de un 50% el tiempo máximo de conducción ininterrumpida o no llegas al 50% del tiempo de descanso mínimo obligatorio.

-Eres un transportista y alteras el funcionamiento del tacógrafo o del limitador de velocidad.