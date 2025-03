Cuándo y por qué hay que revisar los sistemas de ayuda a la conducción ADAS

Patxi Fernández Sábado, 17 de febrero 2024, 12:31 Comenta Compartir

La seguridad vial y la experiencia de conducción han registrado un avance significativo desde que los vehículos empezaron a integrar de serie los primeros sistemas de asistencia al conductor. Hoy, la normativa obliga a la incorporación de algunos de ellos en las nuevas homologaciones, pero todos suponen un salto hacia delante en la reducción del número y gravedad de los siniestros de tráfico.

Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, más conocidos como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) están ya muy presentes en el parque automovilístico español. Se estima que aproximadamente el 43% de los vehículos en España cuentan con algún sistema de ayuda a la conducción, según GIPA.

Estos sistemas buscan mejorar la seguridad del conductor y de los pasajeros evitando en muchos casos el accidente o minimizando sus consecuencias. Pero no es suficiente con llevar equipados estos importantes avances tecnológicos, es necesario que funcionen correctamente. Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, más conocidos como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), son un conjunto de innovadoras soluciones tecnológicas que se integran en los vehículos para mejorar la seguridad tanto de conductor y pasajeros como de otros ocupantes de la vía, incluidos peatones y ciclistas, además de mejorar la experiencia al volante. Actúan con distinto rango de autonomía respecto al conductor y son capaces de intervenir en diversos sistemas de nuestros vehículos: freno/acelerador, dirección, señalización… Como se puede ver en los vídeos de esta misma página, incluso llegan a detectar el estado de alerta del propio conductor e identificar la señalización vial, entre otras muchas capacidades.

La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que si todos los vehículos llevaran sistemas avanzados de asistencia al conductor ADAS podrían haberse evitado o mitigado un 57% del total de accidentes de tráfico.

Los sistemas ADAS se están implementando de manera gradual en los vehículos. Tecnología que anteriormente se consideraba un extra y a la que muy pocos podían acceder, hoy es una realidad que ya incorporan muchos automóviles de serie gracias a una normativa europea.

La diagnosis electrónica es capaz de detectar si alguno de estos sistemas no está actuando correctamente y, por lo tanto, se recomienda hacer una revisión periódica para verificarlo.

Hoy por hoy, son al menos ocho los sistemas ADAS que deben incorporar los coches de nueva homologación desde 2022. El sistema de ayuda al aparcamiento (sensores) es el que está más presente en los vehículos españoles en un 33%. Le sigue el sistema de mantenimiento de carril, en un 21% de los vehículos, y la advertencia de ángulo muerto, en un 18%. El sistema de mitigación de impactos o alerta de tráfico cruzado está en un 14% de vehículos, mientras que el frenado autónomo de emergencia y el reconocimiento de señales de tráfico están en un 13%, respectivamente según GIPA.

«El número de ADAS que forman parte de los vehículos irá en aumento gradualmente. Son sistemas de ayuda a la conducción muy importantes que, al igual que ocurre con otros elementos que quizás puedan tener un mayor desgaste como son neumáticos o líquidos, deben ser revisados con periodicidad. Normalmente el propio cuadro de mandos o sistema multimedia del automóvil informa de cualquier fallo. Aunque recomendamos revisarlos con periodicidad por si hubiera cualquier problema no registrado. Las máquinas de diagnosis nos permiten hacer un chequeo completo del vehículo y detectar todas las posibles averías, especialmente aquellas que pueden no ser tan visibles, como son las electrónicas», afirma Víctor Pardo, Market Manager de Taller Norauto España

Además, en ocasiones se sufren pequeños golpes de chapa a los que no se les da la merecida importancia y que, sin embargo, pueden afectar a muchos de estos sistemas. No hay que olvidar que gran parte de ellos funcionan gracias a cámaras y sensores instalados por el vehículo.

Puede resultar muy peligroso que el conductor no sea consciente de estos posibles fallos y confié en el pleno funcionamiento de estos sistemas. «Que no funcione correctamente el detector de ángulos muertos puede suponer que un conductor cambie de carril de forma inadecuada y que el sistema no detecte a los vehículos que están precisamente en ese punto ciego y, por lo tanto, pueden ocurrir un accidente de tráfico. Por ello, es recomendable revisar con periodicidad estos sistemas ADAS y no siempre esperar a un testigo de avería encendido», asegura Víctor Pardo Market Manager de Taller Norauto España, quien también pone en valor el importante papel que estos sistemas juegan en la reducción de la siniestralidad vial y, que, por lo tanto, es primordial su buen funcionamiento.

Las máquinas de diagnosis son muy utilizadas en los talleres para ayudar a identificar, una máquina de diagnosis por sí sola no identifica un fallo el motivo por el que un testigo de avería está encendido o para realizar un chequeo electrónico del vehículo completo y poder detectar aquellos problemas no visibles. En definitiva, permite realizar un control electrónico de la salud del vehículo y ofrece la posibilidad de identificar con antelación posibles averías graves.

A esto hay que añadir la importancia de contar con personal cualificado que sepa interpretar los resultados de este diagnóstico. De esta forma, se puede conocer la causa concreta del problema y ofrecer una solución.