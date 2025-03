Retrasos y aumento de precios en el demandado sector del caravaning

S. M. Domingo, 23 de octubre 2022, 23:18 Compartir

El sector del caravaning, en su mejor momento de interés y demanda entre los ciudadanos, no está pasando por su mejor momento. Según la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) y tras 6 meses consecutivos de caídas, las matriculaciones en este 2022 se van a reducir prácticamente a la mitad de 2021. Y lo que es peor: las previsiones para 2023 no apuntan a que sean mejores.

Primero, la crisis sanitaria del Covid y el confinamiento en buena parte de Europa provocó el cierre de docenas de fábricas y el desabastecimiento de piezas tan importantes como ventanas, cocinas, lavabos, mesas...Tras reanudarse la producción, en 6 meses se solucionó el enorme cuello de botella generado. Sin embargo, a continuación llegó la crisis industrial de los microchips, los componentes electrónicos y lo que es más grave, de chasis.

Y es que al faltar los chasis sobre los que se montan los vehículos, se puede avanzar en muy pocas otras partes de la construcción. Además los fabricantes no tienen siquiera fecha aproximada de recepción de chasis debido, en gran parte, a la diversidad de ellos. Las principales fabricas europeas están trabajando a un 50-60% de su capacidad media. Fiat en Italia, Ford en Turquía e incluso Mercedes en Alemania se han visto obligadas a parar sus cadenas de montaje durante semanas y continúan sufriendo actualmente desabastecimiento de componentes.

Estos problemas en la fabricación de vehículos caravaning provoca la falta de stock en los concesionarios, el retraso en la entrega de los vehículos comprados y el encarecimiento de los precios. Actualmente se están dando plazos de entrega de 8 y hasta 18 meses para los vehículos nuevos lo que genera un importante malestar entre los clientes que desembolsan una media de 70.000 euros. Ante esta situación el comprador opta por el mercado de segunda mano donde los precios también se han disparado entre un 20 y un 30%.

Ahora mismo, un comprador que no quiere esperar un año a que le entreguen su autocaravana nueva de 60.000 euros, opta por comprarla con 2-3 años de antigüedad por 55.000 o 5 años por 50.000. Acuden en muchos casos a la compra entre particulares nacionales con el consiguiente riesgo de adquirir un vehículo ya sin garantía, sin las revisiones obligatorias y en un estado, muchas veces, no concorde con dicho precio.

Ante esto último, hay un riesgo. Otros compran vehículos en el extranjero con más de 10, 15 o más años de antigüedad, con dicho riesgo de no pasar la ITV en España, no existir repuestos en nuestro país o ser vehículos con falsificación documental o de dudosa procedencia. Además se detecta la compra de vehículos extranjeros que no tienen la posibilidad de obtener el distintivo medioambiental, lo que impide su uso y circulación en numerosas ciudades del país de origen o españolas.