Desde su lanzamiento en 1982, el Opel Corsa ha sido una auténtica historia de éxito para Opel. Hasta la fecha se han vendido más de 14 millones. Con la nueva generación del Corsa, el pequeño superventas de Opel inicia el sexto capítulo de su historia de éxito. Y es que el Opel Corsa revolucionó el segmento de los vehículos pequeños en su debut en 1982 y hoy, en su sexta generación, tiene más demanda que nunca. El año pasado, el Corsa actual fue el automóvil pequeño más popular en Alemania y el más vendido en el Reino Unido. El Opel Corsa-e ganó el 'Volante de Oro 2020' y ahora ya representa alrededor de una cuarta parte de las ventas del Corsa.

Pero para llegar a comprender la popularidad del Corsa desde su debut en 1982, primero es necesario ver otro modelo de éxito con el Blitz, el Opel Kadett. Un coche pequeño pensado y diseñado para acercar la movilidad a más personas en una época en la que conducir un coche todavía era un auténtico lujo. Más tarde, y a lo largo de las décadas, los clientes rápidamente se volvieron más exigentes a medida que mejoraba su nivel adquisitivo. El pequeño Kadett se hizo más grande y potente en la segunda mitad del siglo XX, acercándose al segmento compacto en cada una de sus nuevas versiones. Esto dejó un vacío en el que era el modelo habitual de acceso a la gama de Rüsselsheim.

Así llegó la hora de un vehículo pequeño nuevo, el Corsa. El nuevo modelo salió de la línea de producción por primera vez en el otoño de 1982 en la planta de automóviles recién construida en Zaragoza, e inmediatamente inició el camino para convertirse en un éxito de ventas para Opel. Hasta la fecha, 40 años después de su lanzamiento, han salido de las fábricas más de 14 millones de unidades, la mayoría producidas en Zaragoza y Eisenach.

Este éxito se debe en gran parte a los numerosos avances en tecnología punta que se han introducido en las distintas generaciones del Corsa y que anteriormente solo estaban disponibles en vehículos de segmentos superiores. Esto incluye sistemas de seguridad y asistencia como el ABS y los airbags, así como la cámara frontal con indicador de distancia, reconocimiento de señales de tráfico y ayuda al mantenimiento de carril, y más recientemente la luz matricial adaptativa Intelli-Lux LED® sin deslumbramiento. Ahora en su sexta generación, el vehículo pequeño más vendido demuestra lo preparado que está para el futuro. Desde 2019, se ofrece libre de emisiones por primera vez, con el Opel Corsa-e.

Opel Corsa A 1982 a 1993

El Corsa A presentaba proporciones ajustadas con una longitud de solo 3,62 metros. Tenía llamativos y ensanchados pasos de rueda como un coche de rallyes y un coeficiente aerodinámico excepcionalmente bajo de 0,36 que posiblemente batía récords en su segmento. El diseñador jefe Erhard Schnell había creado un automóvil pequeño deportivo con líneas nítidas y cinceladas. El más destacado fue el Corsa GSi de 100 CV, y también se le incorporó un motor diésel. Las carrocerías de dos puertas y sedán se ampliaron en 1985 con la incorporación del popular modelo de cinco puertas. El Corsa A se convirtió en un éxito de ventas muy aclamado, con 3,1 millones de unidades construidas.

Opel Corsa B 1993 a 2000

El legendario diseñador de Opel, Hideo Kodama, se puso manos a la obra y creó un Corsa mucho más redondo y suave, con atractivos faros en forma de «platillo volante » que encajan perfectamente con un aspecto bello e infantil. El Corsa B era diez centímetros más largo y mucho más espacioso por dentro que su predecesor. También introdujo estándares de seguridad más altos en su segmento, como los frenos ABS, la protección contra impactos laterales y los airbags delanteros. Para algunos mercados, junto al dos volúmenes Opel volvió a ofrecer un tres volúmenes, así como variantes familiares y pick-up. Los motores de gasolina ya tenían tecnología de inyección de combustible y catalizadores, mientras que el GSi ofrecía 16 válvulas y el diésel con turbo. El segundo Corsa tuvo éxito en todo el mundo y las ventas superaron los cuatro millones.

Opel Corsa C 2000 a 2006

Con la filosofía de no cambiar nunca lo que gana, se le pidió nuevamente a Hideo Kodama que diseñara el Corsa C. Y el estilo se orientó hacia su exitoso predecesor. El Corsa volvió a crecer diez centímetros de longitud, era más ancho y con mayor distancia entre ejes , lo que aumentó considerablemente el espacio interior. Por primera vez, la carrocería estaba completamente galvanizada. Los sofisticados motores de gasolina ECOTEC de cuatro válvulas y los nuevos motores turbodiésel de inyección directa garantizaron una gran potencia, bajo consumo de combustible y emisiones más bajas: todas las variantes ya cumplían con los estándares de emisiones Euro 4. El Corsa C también se convirtió en una estrella y se vendieron de él 2,5 millones de unidades.

Opel Corsa D 2006 a 2014

A partir de entonces, las versiones de tres y cinco puertas irían por caminos separados: el Corsa de tres puertas con un estilo único, parecido a un cupé, dirigido a clientes deportivos, al igual que el Corsa A original. La variante de cinco puertas se convirtió en un espacioso vehículo familiar. El Corsa D tenía algo menos de cuatro metros de largo, llegando exactamente hasta los 3.999 metros.

Con la tecnología ecoFLEX de Opel, el Corsa contaba con sistemas Start/Stop de ahorro de combustible y motores altamente eficientes. La versión 1.3 CDTI ecoFLEX consumía solo 3,3 l/100 km en ciclo combinado y emitía solo 88 g/km de CO2 (según NEDC). El Corsa de cuarta generación vendió más de 2,9 millones de unidades.

Opel Corsa E 2014 a 2019

Dinámico, práctico y elegante, el Corsa E también fue un éxito de ventas con alrededor de 1,3 millones de unidades vendidas. La quinta generación también se fabricó en las plantas de Opel en Zaragoza y en Eisenach. Por primera vez, la pequeña estrella superó los cuatro metros, ofreciendo un alto confort y las mejores tecnologías con una longitud de 4,02 metros. Además, se ofrecía con volante calefactable, calefacción en los asientos y climatizador automático, con una cámara frontal con indicador de distancia, reconocimiento de señales de tráfico y ayuda al mantenimiento de carril. Los conductores del Corsa se conectaban de manera óptima con los sistemas de infoentretenimiento IntelliLink compatibles con Apple CarPlay y Android Auto, incluía una pantalla táctil a color de siete pulgadas. El modelo deportivo del vehículo pequeño fue inicialmente el Corsa OPC de 152kW (207CV) y luego el Corsa GSi con 110kW (150CV).

Opel Corsa F versión eléctrica introducido en 2019

Opel está equipado de manera óptima para los desafíos futuros con la sexta generación del Corsa. La última generación del automóvil pequeño, que celebró su estreno mundial en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt de 2019, también está disponible por primera vez con una versión eléctrica 100% y libre de emisiones. Una característica notable es también la luz matricial Intelli-Lux LED adaptativa sin deslumbramiento, que Opel también ofrece por primera vez en el segmento de vehículos pequeños con el actual Corsa. Además, existen numerosos sistemas de asistencia de última generación, como la Alerta de Colisión Frontal con Frenado de Emergencia Automático y detección de peatones, así como el Control de Velocidad Adaptativo basado en radar, que hacen que la conducción sea aún más segura y relajada. Con una longitud de 4,06 metros, la conducción, el diseño y la practicidad del Corsa de cinco plazas siguen siendo ejemplares. La línea del techo tipo cupé es 48 milímetros más baja que su predecesor, sin perder espacio para la cabeza. El conductor se sienta 28 milímetros más abajo. El centro de gravedad bajo beneficia la conducción. El último Corsa es más directo y dinámico, para ofrecer más diversión al volante. Con esta exitosa combinación, el pequeño vehículo con el Blitz se ha convertido una vez más en el más popular y más vendido de su segmento en países como Alemania y Gran Bretaña.

El éxito de ventas del eléctrico está demostrando un efecto electrizante entre el público de diferentes maneras: en Alemania, el Corsa-e de serie ganó el «Volante de Oro 2020», y con un Corsa-e Rally modificado, está demostrando en el automovilismo deportivo cómo se pueden combinar el máximo rendimiento y la compatibilidad con el medio ambiente. Con este pequeño vehículo libre de emisiones, Opel es el primer fabricante en desarrollar un vehículo de rallys eléctrico que ha estado compitiendo desde 2021 en la ADAC Opel e-Rally Cup, la primera copa de rally eléctrica monomarca del mundo, mostrando así el futuro de los rallyes.

Nuevo Opel Corsa 2023

Ampliar Opel Corsa P.F.

Ahora, este 2023, llega el nuevo Opel Corsa. Aún más audaz, aún más emocional, aún más intuitivo de manejar con propulsiones eléctricas e híbridas completamente nuevas, el recién llegado llevará la importante oferta tradicional de Opel en el segmento de automóviles pequeños al siguiente nivel.

El nuevo Corsa deleita con su nuevo diseño, que incluye el característico frontal de la marca Opel Vizor en la parte delantera y las letras de nuestra marca Opel colocadas con confianza en el centro del portón posterior. Las tecnologías de vanguardia hacen que la conducción sea más relajada. Como opción, el nuevo Corsa ofrece una cabina totalmente digital basada en las plataformas Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies1 con un nuevo e intuitivo infoentretenimiento y una pantalla táctil a color de hasta 10 pulgadas. La luz matricial LED Intelli-Lux sin deslumbramiento, que el Corsa trajo al segmento de automóviles pequeños en 2019, también es aún mejor y más precisa, ahora con 14 elementos LED.

Y la última interpretación del bestseller de vehículos pequeños también cuenta con alta tecnología debajo del capó. El Corsa Electric ahora también viene con más potencia y una batería mejorada que permite un alcance de hasta 402 kilómetros según ciclo WLTP. El Corsa es el primer modelo de Opel que estará disponible como híbrido con un sistema de 48 voltios. Por lo tanto, el nuevo Corsa ofrece a los clientes una selección de opciones, desde motores de combustión a puramente eléctricos pasando por híbridos altamente eficientes, que no tienen rival en este segmento. Asimismo, estrena el distintivo ECO para sus nuevas motorizaciones hibridas de 48v, que se suman a las ya disponibles Etiqueta 0 para el modelo eléctrico y C para las motorizaciones de combustión tradicional.