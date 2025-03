Las restricciones que sufrirá tu coche según su etiquetado a partir de 2022

S. M. Madrid Miércoles, 29 de diciembre 2021, 09:41 Compartir

Tras la clasificación de los vehículos en virtud de su potencial contaminante (identificándolos a través de los distintivos ambientales B, C, ECO y CERO), con el fin de facilitar a las autoridades con competencia en gestión de tráfico, movilidad o control ambiental, la aplicación de medidas de discriminación positiva, las principales ciudades españolas se preparan o han establecido ya las llamadas zonas de bajas emisiones. Y muchas de ellas pueden ser un verdadero quebradero de cabeza para los conductores.

Por una parte, está la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Distrito Centro, en la que el Ayuntamiento de Madrid ya ha comenzado a sancionar telemáticamente a los vehículos que accedan indebidamente con 90 euros. Los criterios generales de acceso a Distrito Centro son los siguientes:

-Los vehículos de las personas empadronadas en el distrito Centro podrán circular libremente por el interior de Distrito Centro y estacionar en el SER de su barrio (si disponen de autorización de residente del SER) y fuera de su barrio podrán estacionar en plaza SER verde previo pago de la tasa en parquímetros o a través de dispositivo móvil.

-Los empadronados con vehículos domiciliados fuera de Madrid pierden su permiso de acceso.

-Los vehículos con distintivo ambiental CERO emisiones podrán circular y estacionar en zona SER sin restricción horaria.

-Los vehículos con distintivo ambiental ECO podrán entrar y circular libremente por la zona y, además, estacionar en la zona SER un máximo de dos horas.

-Los vehículos con distintivo ambiental B o C podrán acceder únicamente para aparcar en un aparcamiento de uso público, garaje privado o reserva de estacionamiento no dotacional, salvo que sean vehículos de invitados autorizados por los residentes, de PMR, de servicios esenciales, o bien servicios profesionales que presten servicios o entreguen suministros, dentro del horario y con sujeción al calendario establecido.

-Los vehículos SIN distintivo ambiental (vehículos de categoría ambiental A) no podrán acceder, salvo que sean de residentes empadronados, trasladen a PMR, se trate de vehículos pesados o de servicios esenciales en determinados supuestos.

Perímetro de la ZBEDEP Plaza Elíptica

La plaza Elíptica y su entorno es la zona de Madrid que peores registros de dióxido de nitrógeno (NO2) acumula en el histórico de la red municipal. Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid ha creado, a través de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, la nueva Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Plaza Elíptica, ya en marcha. Y aquí se restringe la circulación a todos los vehículos sin etiqueta ambiental.

No obstante, como esta nueva zona solamente está activa desde el pasado 22 de diciembre, el Ayuntamiento deberá conceder dos meses en fase de aviso antes de que el sistema automático de control de cámaras comience a emitir sanciones. Hasta el 22 de febrero a las 23:59 horas por lo tanto no se enviarán multas a los titulares de vehículos que hayan sido captados de manera telemática cometiendo una infracción. Durante este tiempo, se remitirá una comunicación de carácter meramente informativo, aunque los conductores no están exentos de poder ser denunciados a través de agentes de la autoridad por incumplimiento de la ordenanza.

Madrid ZBE

Asimismo, desde este próximo sábado, 1 de enero, y con el objetivo de conceder un nivel común mínimo de protección para toda la ciudad, comenzará a funcionar Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que convertirá progresivamente todo el término municipal en una zona de bajas emisiones, conviviendo con las dos ZBEDEP anteriores, que cuentan con unos criterios de acceso más restrictivos. Eso sí, recordar que durante dos meses esta zona de bajas emisiones estará en fase de aviso, en concreto hasta el 1 de marzo a las 23:59 horas.

Con la puesta en marcha de Madrid ZBE, los vehículos con clasificación ambiental B y C pueden entrar, estacionar y circular por el interior de la M-30 sin limitaciones, salvo las establecidas por Madrid Distrito Centro si se accede al interior de su perímetro. Pero sí se restringirá el acceso y circulación de forma progresiva a diferentes anillos territoriales hasta 2025 a determinados turismos con clasificación ambiental A, es decir, aquellos vehículos que funcionan con gasolina matriculados antes del año 2000 y los vehículos diésel matriculados antes de 2006, que son los más contaminantes. Quedan exentos hasta el 1 de enero de 2025 los A destinados a distribución urbana de mercancías.

Concretamente, los vehículos turismo con clasificación ambiental A de las categorías por criterio de utilización 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno) que a fecha 1 de enero de 2022 no estén domiciliados en la ciudad de Madrid en el Registro de Vehículos y figuren en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de Madrid o que vayan a dejar de estarlo en un momento posterior tendrán las siguientes limitaciones:

-Desde el 1 de enero de 2022, queda prohibido su acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30.

-Desde el 1 de enero de 2023, queda prohibido su acceso y circulación por la M-30.

-Desde el 1 de enero de 2024, queda prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas urbanas del municipio de Madrid.

-Desde el 1 de enero de 2025, la prohibición de 2024 se extiende también para los turismos A domiciliados en Madrid y que figuren de alta en el padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid. Desde esta fecha, tampoco podrán acceder ni circular por la capital los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores) y que hasta el 31 de diciembre de 2024 no tenían restricciones.

Pero se aplican excepciones. Madrid ZBE contempla excepciones a las limitaciones de los vehículos con clasificación ambiental A a partir del 1 de enero de 2025. Por un lado, podrán acceder aquellos vehículos especialmente adaptados para ser conducidos por o para el traslado de personas con movilidad reducida, siempre que figuren de alta en el sistema de gestión de accesos a Madrid ZBE y exhiban reglamentariamente la respectiva TEPMR. Y también podrán entrar en Madrid ZBE los vehículos que tengan reconocida la consideración de históricos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. También están exentos los vehículos de emergencias (extinción de incendios) y fuerzas armadas.