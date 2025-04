Repartidores, patinetes y peatones se convierten en las víctimas más vulnerables en Navidad

A. Noguerol Domingo, 31 de diciembre 2023, 08:53 Comenta Compartir

En lo que llevamos de año han fallecido en carretera 1.036 personas, 9 víctimas mortales menos que en el mismo periodo de 2022, según el balance provisional de la DGT. Un total de 97 personas han fallecido en siniestros de tráfico durante el mes de noviembre, 92 siniestros de tráfico mortales en los que han fallecido 97 personas, en un contexto en el que la movilidad ha descendido un 1,1% respecto a noviembre del pasado año.

En este período los motoristas siguen siendo el colectivo que más incrementa la siniestralidad con 24 fallecidos, pero durante este mes han aumentado los atropellos a peatón, registrándose 15 fallecidos, 5 más que en noviembre del pasado año. Por el contrario, descienden las víctimas mortales por salida de la vía y por colisiones laterales y frontolaterales, un descenso insuficiente ya que 31 personas fallecieron al salirse el vehículo en el que viajaban de la carretera y otras 8 en colisiones laterales o frontolaterales.

El impacto que tienen estas fiestas en las calles y carreteras se traduce en mayor movilidad de vehículos, tanto particulares como profesionales y en un mayor tránsito peatonal. Son días en los que se cruzan viandantes con coches, furgonetas, motos y bicicletas con repartidores y patinetes. Además, cada vez los consumidores realizan parte de sus compras navideñas en las tiendas online.

Este impulso de internet se traduce en un aumento en el transporte de mercancías por las carreteras y vías españolas. Y también los vehículos profesionales de algunos sectores de actividad viven estos días picos de trabajo más altos que el resto del año. Desde Northgate han detectado que los accidentes con atropellos aumentan más de un 27% durante esta época. Las causas de este incremento se deben a varios factores clave que se dan en estas fechas navideñas.

En primer lugar hay más volumen de usuarios en las calles que se cruzan en las rutas que realizan habitualmente los conductores profesionales. El periodo vacacional y las compras navideñas tienen como consecuencia directa un mayor tránsito peatonal por las calles, y una mayor presencia de otros usuarios como el de los patinetes o los repartidores delivery que, durante estos días, aumentan sus desplazamientos para llevar las entregas a los domicilios.

Además las condiciones meteorológicas adversas que se pueden presentar durante estos días invernales y ante las cuales hay que extremar precauciones, por baja visibilidad o inestabilidad de la calzada.

Un tercer factor son los despistes y distracciones, tanto en los conductores profesionales como en peatones. El móvil es uno de los responsables de parte de los atropellos. El mejor consejo para todos los conductores es prestar la máxima atención en carretera y que nada le despiste. Esto incluye, además del teléfono, evitar cambiar o manipular la radio, mirar hacia atrás, beber o fumar.

En este contexto no podemos olvidarnos de los usuarios más vulnerables como son los peatones y que, también deben tomar conciencia de las medidas de seguridad que deben poner en práctica para evitar atropellos: Cruzar por zonas señalizadas y asegurarse de que son vistos por los conductores antes de cruzar, y no pasar por detrás de las furgonetas que están circulando marcha atrás. Estos vehículos no tienen visibilidad trasera y hay peligro de ser arrollados.