Cómo reconocer si vamos detrás de un transporte de Mercancías peligrosas en coche

Los conductores deben extremar las precauciones si se cruzan en la carretera con un transporte de Mercancías Peligrosas. Aumentar la distancia de seguridad si se circula detrás de ellos, y extremar las precauciones en caso de adelantamiento son las principales recomendaciones de la DGPCE (Dirección General de Protección Civil y Emergencias). Es más, si se observa alguna fuga, debe avisar al conductor y al 112, evitar cualquier tipo de intervención para la que no se tienen conocimientos, no fumar, o alejarse del lugar para facilitar la llegada y actuación de los servicios de intervención siempre intentando no interrumpir el tráfico.

Asimismo, en los espacios abiertos es importante no situarse en la dirección del viento, y en casa debe cerrar puertas y ventanas, bajar las persianas, conectar una radio a pilas y respetar cualquier instrucción de los servicios de emergencias.

Aunque todo bulto de mercancía considerada peligrosa a efectos de su transporte debe estar perfectamente identificada con una pegatina. Por su parte, cualquier contenedor y cualquier vehículo en el que se traslade debe llevar dos tipos de señalizaciones exteriores: De un lado el conocido como «panel naranja», recogido en el Reglamento General del Conductores como la señal V-11. De otro lado las llamadas placas-etiquetas que se corresponden con las pegatinas de peligro asociadas a esa mercancía.

En el primero de los casos, el número en la línea superior informa del tipo de peligro (emanación de gases, inflamabilidad, toxicidad o peligro de infección, radiactividad, corrosividad o peligro de reacción violenta espontánea). Si se duplica una cifra indica que se agrava el riesgo. Las cuatro cifras de la parte inferior corresponden al número de identificación de peligro según del Reglamento Tipo de la ONU (Libro Naranja). Debe colocarse un panel en la parte delantera y el otro en la parte trasera del camión.

En el segundo, las mercancías peligrosas se clasifican en 9 clases y 13 específicas, y entre ellas se encuentran gases, líquidos, sólidos, inflamables, corrosivos, radiactivos, tóxicas o infecciosas, peróxidos o que pueden sufrir combustión espontánea, ser dañinas para el medio ambiente, o simplemente estar a muy altas temperaturas.

Cada uno de ellos se identifica con un tipo de pegatina o de placa-etiqueta diferente, que deben ser bien visibles desde el exterior. Se colocan en los dos costados y en cada extremo del contenedor y/o del vehículo, dependiendo del tipo de remolque.