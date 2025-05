Recomendaciones de la DGT si sufres problemas de visión al conducir

S. M. Lunes, 20 de marzo 2023, 22:34 Comenta Compartir

Casi el 80% de la población en España tiene algún problema visual, según la DGT. Además, un 30% de los españoles sufre, al menos, dos problemas en su visión y un 14%, tres. Teniendo en cuenta que a través de los ojos los conductores recibimos el 80% de la información durante la conducción, se trata de una cuestión importante. Los principales trastornos son presbicia (42%), miopía (39%), astigmatismo (39%) e hipermetropía (18%).

Por lo tanto, las recomendaciones del organismo son claras. En primer lugar, utilice sus gafas o lentes de contacto para conseguir la mejor visión al volante. Si tiene necesidad de usar gafas 'de cerca' es recomendable que utilice unas gafas progresivas pa­ra observar mejor la información que recibe a través del tablero del vehículo. Además de unas gafas de sol que eviten el exceso de luz hacen la conducción más confortable.

Por otro lado, si nota dificultades para con­ducir de noche (no distingue bien las señales, no calcula bien la profundidad, etc.), evite conducir de noche o cuando haya malas condiciones de luminosidad (llu­via, niebla…). Planifique el viaje evitando condiciones climáticas adversas y reduzca la velocidad. Y es que al au­mentar la velocidad se reduce el campo de visión.

Asimismo, si toma algún fármaco que afecta a su visión, siga los consejos de su médico y evite la conducción nocturna. Por ejemplo, si el oftalmólogo, con motivo de una exploración, le dilata la pu­pila, no conduzca hasta que no se le pase el efecto de la medicación. Incluso procure conducir por rutas co­nocidas y poco concurridas.

Pasar las pruebas

En los reconocimientos mé­dicos para obtener o renovar el permiso de conducir, la prime­ra exploración que se realiza al conductor es la agudeza visual, y en concreto la lejana. Una bue­na agudeza visual permite ob­servar con precisión los estímu­los visuales del entorno vial.

La normativa autoriza a con­ducir con una agu­deza visual binocu­lar de 0,5 (con o sin corrección); no obs­tante, se debe expli­car al conductor que debe conducir con la mejor visión que pueda conseguir, y si logra una visión superior al 0,5 con gafas o lentes de con­tacto, aunque no esté obligado, es imprescindible que las utili­ce.

Además, en malas condicio­nes de iluminación (de noche o con poca visibilidad), la agude­za visual se reduce, y es nece­sario contar con una adecuada sensibilidad al contraste -habi­lidad para identificar un objeto y separarlo del fondo en el que se encuentra (señales de tráfico, peatones, vehículos)-. Cuando la sensibilidad al contraste se altera hay que evitar la conduc­ción del anochecer al amanecer.