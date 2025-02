Puntos clave a revisar si has tenido la moto parada todo el invierno La inactividad de la moto puede acarrear problemas en la batería y en las pastillas de freno

S.M. Jueves, 20 de abril 2023, 15:11 Comenta Compartir

La llegada de la primavera es para muchos conductores el momento en el que vuelven a subir a la moto tras el invierno. Sin embargo, bajo ningún concepto hay que desplazarse sin haber comprobado antes la presión del neumático, a la que tanto afecta la inactividad, y que puede derivar incluso en una deformación de la goma, lo que haría necesaria su sustitución y un coste de entre 60 y 250 euros por cubierta, según Euromaster.

Sin embargo, el neumático no es el único elemento a comprobar. Si la moto ha estado inmovilizada durante varios meses es muy posible que la batería se haya descargado. Y aún arrancando sin problemas, es necesario seguir chequeando elementos como, por ejemplo, el sistema de frenado.

Con un funcionamiento casi parejo al de un vehículo, si la moto ha estado parada hay que asegurar que las pastillas de freno no están pegadas a los discos, tanto en el delantero como en el trasero, con un precio que puede ascender hasta los 150 euros por unidad.

Por otro lado, también es vital prestar especial atención a otros puntos clave como el aceite, la 'sangre' del vehículo. Si no se ha cambiado transcurrido un año o tras haber alcanzado el kilometraje estipulado por el fabricante, hay que sustituirlo. En caso contrario, puede derivar en averías muy graves como la rotura de motor y puede suponer hasta 4.000 euros menos en el bolsillo.

En última instancia, hay que comprobar también la transmisión de la moto, especialmente aquellas que llevan cadena. Si no se utiliza puede haberse secado y no tener grasa, por lo que sería conveniente hacer un engrase. De no realizarse, puede generar desgastes prematuros y, en el peor de los casos, originar una rotura de la cadena con un coste de hasta 400 euros. Además, si este escenario se produce en marcha puede ir ligado a un accidente.