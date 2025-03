¿Puede incendiarse mi coche? Lo que no es nunca aconsejable es acercarse a un coche en llamas si cerca de él hay otros que todavía no están ardiendo

Aunque los vehículos no se incendian con facilidad, si esto sucede, hay que saber que no se apagan con facilidad, por lo que es preferible mantener la calma en todo momento y llamar a los servicios de emergencia lo antes posible. Según los especialistas en seguridad vial y Feu Vert, el lugar idóneo para llevar un extintor es debajo del asiento de conductor. Así, en caso de que hubiera que echar mano de él, podría usarse en pocos segundos. En el empleo de esta clase de dispositivos, el tiempo también es un factor vital. Los extintores contienen agua, diferentes clases de polvo, espuma o CO2. Si la carga es líquida, su cantidad se indica en litros y, si es sólida, en kilogramos.

No hay ningún extintor portátil cuyo contenido dure más de 20 segundos. De ahí que, antes de accionarlo, debas estar perfectamente situado, lo más cerca posible del foco del fuego, para economizar el chorro hacia la base de las llamas. Los dispositivos de CO2 vierten su contenido a muy baja temperatura. Por ello, llevan un mango protector de plástico.

Lo que no es nunca aconsejable es acercarse a un coche en llamas si cerca de él hay otros que todavía no están ardiendo. El calor del incendio puede producir una peligrosa reacción en cadena. Previene a los conductores (ayudantes, testigos...) que desconocen el peligro antes de actuar sobre tu propio coche o tendréis que apagar más de uno...

Por ejemplo, si nos encontramos fuego en el exterior del coche, esto significa que, bien por un accidente de tráfico se rompe algún manguito o se raja el depósito, y aunque el tanque de combustible no vaya a explotar, conviene no acercarse demasiado. Así, desde la mayor distancia posible, dirige un chorro del agente extintor hacia la base de la llama. No obstante, el incendio más frecuente que nos podemos encontrar es el que se produce por causas internas. Una fuga en algún manguito o un fallo eléctrico pueden generar este fenómeno que, a veces, tarda en ser detectado.

Y si nos encontramos fuego en el habitáculo, saber que es el más peligroso y virulento de todos los posibles incendios del vehículo, lo más recomendable es detenerlo en un lugar seguro -si estás en movimiento- y ponerte a salvo cuanto antes.

