¿Puede la compañía aseguradora negarse a reparar mi coche?

A pesar de la pandemia y de la bajada en los desplazamientos durante muchos meses de confinamiento, los accidentes de tráfico siguen en cifras alarmantes.

Una de las preguntas que se pueden plantear los conductores es si se puede la compañía aseguradora negar a reparar el coche. Lo primero que hay que tener en cuenta al reclamar los daños del vehículo por un accidente de circulación, del que no somos culpables, según Eurosiniestro abogados, es como tramita el siniestro nuestra aseguradora, dejando completamente indefenso a su asegurado.

«En virtud de los convenios de indemnización que tienen entre sí más del 90% de las compañías que conforman el mercado asegurador, la compañía del vehículo perjudicado va a recibir un módulo fijo de entorno a 900 euros actualmente, mediante el cual queda obligada a ponerse en contacto con su asegurado para indemnizar el importe de la reparación o del vehículo si este es siniestro total», detallan. «Por tanto la primera sorpresa que se lleva el perjudicado es que es su propia compañía, la que le valora el daño y se lo paga, cuando lo que legalmente debiera ocurrir es que nuestra compañía debía reclamar en nuestro nombre a la contraria. Evidentemente cuando quien paga es mi seguro, sin reclamar el importe pagado, yo como perjudicado quedo completamente indefenso a su merced, pues nadie independiente me asesora, como lo haría si fuese mi seguro el que reclama al contrario», añaden.

«Que suele ocurrir entonces, pues que mi seguro intentara abaratar la reparación todo lo que pueda, para cubrir la reparación por debajo de los 900 euros o en su caso excederse lo mínimo posible para que al final de año la media de todos los vehículos que ha reparado, este por debajo del módulo fijo que percibe por cada vehículo y que esto no le genere pérdidas económicas. Las formas de abaratar las reparaciones son varias, desde poner piezas de desguace hasta reparar otras en contra del criterio del fabricante, etc. pero la más habitual, es la de declarar en cuanto se pueda que el vehículo es siniestro total y por tanto este e queda sin reparar. Para ello no dudarán en argumentar que con arreglo a tablas estadísticas que el sector maneja, el supuesto valor del coche es inferior al de la reparación y por no procede reparar», concluyen.