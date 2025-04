S. M. Sábado, 27 de mayo 2023, 00:19 Comenta Compartir

Viajar en camper está de moda, y no es para menos. Se trata de una nueva forma de disfrutar de tus vacaciones sin tiempos, sin estrés y con todas las ventajas de la naturaleza y el tener todo al alcance de tu mano. Incluso ventajas para tu bolsillo. Y cuando tienes clara tu ruta, toca elegir la empresa de alquiler. El precio será uno de los argumentos, pero no puede ser el único. En muchos casos, los servicios más baratos conllevan sorpresas de última hora que nos hacen sufrir y no disfrutar como merecemos. Por ese motivo es vital tener claros los siguientes puntos, según Roadsurfer: seguro, límite de kilometraje, fianza y equipamiento del camper.

Cuando viajamos por primera vez con la casa a cuestas es lógico que nos olvidemos algunos utensilios clave. Muchas empresas ofrecen el servicio del equipamiento con ropa de cama, aseo, utensilios de cocina, sillitas para los más pequeños y las bombonas de butano o propano necesarias. Es mejor que preguntes previamente qué incluye y qué no este paquete.

A la hora de llevarnos el camper del parking nos pedirán una fianza o depósito de seguridad. Este suele estar entre 600 y 800 euros y luego se nos devolverá cuando se compruebe la integridad del camper a su vuelta, por lo que repasaremos el vehículo antes de empezar la marcha.

Luego está el tema del seguro. La mayoría de empresas incluyen el que desee el conductor (a todo riesgo, de responsabilidad civil o parcial), con garantía de movilidad 24 horas y cobertura de averías incluido. En este caso, más vale prevenir que curar, ya que las reparaciones suelen salir por un pico muy elevado.

El kilometraje es otro de los puntos clave a tratar de manera previa, para evitar sorpresas. Algunos arrendadores ponen límite a tus aventuras y luego tendrás que pagar por los kilómetros de más realizados. Es una práctica poco habitual hoy en día pero todavía nos la podemos encontrar, como el cobro de un servicio de limpieza posterior.

Asimismo, e importante si vas a ir con mascota, deberás comentarlo, ya que algunos operadores no permiten que viajen animales en sus vehículos.

