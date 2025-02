¿Podré entrar y circular por la ciudad a partir de hoy?

Canal Motor Lunes, 2 de enero 2023, 15:28 Compartir

Ya ha entrado en vigor la Ley de Cambio Climático que exige que todos los municipios de más de 50.000 habitantes desarrollen planes para implantar las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), las cuales impedirán el acceso de numerosos coches a los centros urbanos de las localidades afectadas. Estas áreas de tráfico restringido son ya una realidad en algunas ciudades como Madrid y Barcelona, pero también desde hoy numerosas ciudades, en concreto, más de 150 municipios, que muchos desconocen.

Y es que, según Sumauto, en España alrededor de 11,5 millones de coches circulan por estas localidades y, de ellos, la medida afecta, como mínimo, a casi cuatro millones de vehículos, que son los que no tienen el distintivo de la DGT. Y es que este distintivo, que categoriza a los vehículos en función de su grado de contaminación, será el que marque la pauta sobre qué vehículos pueden acceder a estas zonas y cuáles no.

Así, solo los coches con Etiqueta ECO (verde y azul) -en su mayoría vehículos híbridos, de gas o ambos- y Etiqueta CERO emisiones (azul) -los eléctricos e híbridos enchufables- pueden acceder, circular y aparcar sin restricciones en las ZBE.

Los coches con Etiqueta C (verde) –los gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y los diésel a partir de septiembre de 2015- y los coches con Etiqueta B (amarilla) -los gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y los diésel a partir de 2006- podrán circular en todas las ZBE de cualquier ciudad, aunque pueden ir implementándose restricciones municipales para el aparcamiento -sobre todo en el caso de la Etiqueta B-, como en Madrid Central, donde es obligatorio que aparquen en un parking regulado antes de abandonar la zona.

El resto de los vehículos, los más contaminantes y denominados A -los gasolina anteriores al año 2001 y los diésel anteriores a 2006-, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio y son los que quedan más restringidos. Por lo tanto, los coches sin Etiqueta medioambiental no pueden entrar en Zonas de Bajas Emisiones delimitadas por los ayuntamientos.