Los peligros a los que te enfrentas si coges la moto con lluvia

Si eres de los que por devoción, comodidad u obligación no dudas ni un segundo en coger la moto a pesar del frío o la lluvia, así como demás inclemencias meteorológicas del invierno, cabe recordar que una buena protección de tu cuerpo y un buen mantenimiento de la moto son fundamentales, no solo para tu confort sino también para tu seguridad. Principalmente, se debe evitar coger la moto si no es imprescindible, pero si es necesario, ante cualquier condición que dificulte el agarre o la visibilidad, se debe reducir la velocidad y anticipar más las reacciones. Además, habrá que aumentar de forma notable la distancia con el vehículo precedente.

Con el equipamiento adecuado, la lluvia puede no ser más que una leve molestia, pero para circular sobre pavimento mojado hay que tener en cuenta varios factores. Ante todo, no se puede olvidar que el peor momento para circular es justo cuando está empezando a llover, sobre todo si no lo ha hecho en días anteriores. El asfalto se convierte en una trampa deslizante hasta que el agua limpia bien todos los residuos depositados en este. Así que, a la hora de acelerar se debe ser consciente de que es muy fácil que los neumáticos patinen si se es demasiado generoso con el gas. Más aún al estar parado cuesta arriba o sobre alguna marca vial. La apertura de gas debe ser suave y progresiva, según Box Repsol.

Subrayan que igual que acelerar y frenar en condiciones de lluvia puede convertirse en un momento crítico. Siempre se debe tratar de frenar con la moto lo más recta posible. Hay que anticiparse a la zona de frenada, no solo para disminuir antes la velocidad y de forma más suave, si no por posibles elementos de la calzada que puedan hacer modificar la trazada. Se debe tratar de cargar más la potencia de frenada con el freno posterior y aplicar el frontal de forma suave y progresiva. Hay que tener muy en cuenta el freno motor al reducir, ya que una reducción agresiva puede causar que la moto patine.

Asimismo, las carreteras cuentan con muchas señalizaciones horizontales, líneas, flechas, señales… que son extremadamente deslizantes en condiciones de lluvia. Se deben evitar a toda cosa, y, en ciudad, de debe prestar especial atención a las rejillas de ventilación de algunos parkings.

Asimismo, desde Mapfre, anotan una serie de peligros de conducir una moto con lluvia, y la necesidad de evitarlo si no es estrictamente necesario:

-Cuando llueve, la adherencia del suelo se reduce a la mitad en comparación con un pavimento seco. Teniendo en cuenta que la moto solo tiene dos ruedas como punto de apoyo, existen más probabilidades de perder el agarre al asfalto.

-En el caso de lluvias ligeras o cuando caen las primeras gotas, conducir una moto se convierte en una aventura de riesgo, ya que el agua al mezclarse con la suciedad de la vía conforma una película altamente resbaladiza.

-Al igual que sucede el efecto aquaplanning en los coches, al moverse en moto ocurre lo mismo. Por ello, si no queda más remedio que coger la moto para ir a trabajar o cualquier otro sitio, conviene evitar pasar por encima de los charcos.

-La lluvia también convierte elementos de la calzada aparentemente inofensivos en auténticas trampas. Es el caso por ejemplo de las alcantarillas o los pasos de peatones que cuando se mojan pueden provocar que las motocicletas patinen, incrementando así el riesgo de caída.

-En condiciones normales, una moto necesita más distancia de frenada para detenerse que un coche, por lo que cuando se conduce con lluvia, es importante incrementar la seguridad en este sentido. De esta forma se puede evitar un impacto en caso de tener que frenar inesperadamente y al mismo tiempo ser salpicado por el agua que desprenden las ruedas del vehículo que va delante.

-Las precipitaciones son un factor determinante que disminuye la velocidad de cualquier movimiento. Además de desplazarse a menos kilómetros por hora, también es preciso realizar las maniobras con una mayor suavidad para no comprometer la estabilidad.

-Al conducir una moto con lluvia es fundamental tener en cuenta la manera de frenar, haciendo un equilibrio entre el freno trasero y el delantero para evitar que se bloqueen las ruedas y poder reducir la velocidad sin ningún riesgo. Asimismo, hay que considerar que las fuertes lluvias pueden terminar calando los discos de freno, conformando una capa que impedirá detener la motocicleta en condiciones normales.

-Es bastante común que en los días de precipitaciones se formen mayores atascos en la ciudad. Este tipo de situaciones coloca en una posición de desventaja a las motos, ya que pueden llegar a pasar casi desapercibidas con el consiguiente peligro que ello supone.

-Otro impedimento que surge durante los días de lluvia es la baja visibilidad por la escasez de luz, unido al vaho que se forma en el casco de los motoristas por la diferencia de temperatura entre el exterior y el aire que se expulsa al respirar.

-No hay que olvidar las posibilidades que existen de llegar empapado al lugar de destino cuando se conduce en moto bajo la lluvia. Aunque se lleve la ropa impermeable adecuada no se cuenta con la suficiente protección para evitar mojarse.