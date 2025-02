¿Se te han pegado los mosquitos al coche? Los mejores trucos para eliminarlos Las lluvias y el sol se han alternado en las últimas semanas, por lo que los viajes en coche durante el puente de mayo nos pueden haber dejado gran cantidad de estos pasajeros no deseados Claves para que tu coche no sea un foco de alergias

Durante el último mes las lluvias y las altas temperaturas se han ido alternando por todo el paisaje peninsular. Unas circunstancias que son propicias para que los mosquitos e insectos proliferen. Muchos de ellos terminan pegados en los parabrisas y en la carrocería del coche, sobre todo si hemos realizado algún viaje durante estos días de puente.

Además del componente estético, tener insectos pegados en el parabrisas del coche puede ser peligroso, ya que dificulta la visibilidad, y en caso de lluvia repentina, provocar que los limpia parabrisas no sean eficientes.

Quitarlos no es una tarea sencilla, ya que si recurrimos a un estropajo o algún tipo de rascador corremos el riesgo de provocar desperfectos tanto en el cristal como en la pintura.

Para eliminar los insectos del exterior de nuestro coche podemos seguir las recomendaciones de Autocasión. Nuestros compañeros nos explican cómo nuestro coche sin provocar daños y con la mayor facilidad posible.

Parabrisas

Uno de los factores que hace que sean difíciles de eliminar es que se resecan con el aire de la marcha y el calor. Lo mejor para que no lleguemos a quedarnos casi sin visibilidad en el parabrisas es que, antes de salir de viaje, llenemos el depósito del lavaparabrisas y lo usemos en cuanto tengamos algunos restos de insectos en el cristal. No hay que esperar a no ver nada, da pasadas con frecuencia para que no se resequen y que ya sea imposible quitarlos sólo con las escobillas limpiapabrisas.

La espuma limpiacristales es muy eficaz eliminando los insectos del parabrisas.

De todos los productos que he utilizado para eliminar los restos de mosquitos del parabrisas, uno de los más eficaces es la espuma activa de Tenn. Lo echas, dejas que la espuma actúe unos segundos desincrustando el insecto y luego lo limpias con un papel de cocina y lo secas con otro papel limpio.

Si no disponemos de este producto, lo mejor para eliminar los insectos del parabrisas es mojarlos primero con agua templada y luego con una manguera de alta presión utilizar el chorro de agua como si fuese una espátula.

Para prevenir que los insectos se incrusten demasiado y hacer más fácil la limpieza del parabrisas, puede ser una buena idea tratar previamente el parabrisas con un repelente de lluvia. La película que forman estos productos sobre el cristal también impide que se adhieran demasiado los insectos y hacen más fácil su limpieza posterior.

Carrocería

El frontal del coche, especialmente el filo del borde delantero del capó, es la parte que más sufre con los impactos de los insectos. Lo mejor para protegerlo es usar selladores y ceras que hagan, como en el caso del parabrisas, que los restos no se incrusten demasiado.

Lo más importante es no frotar los restos de los insectos con una esponja en ningún caso. Si lo hacemos, lo más probable es que no quitemos las manchas y las partes duras de su esqueleto rayen la pintura. Lo mejor para eliminar los insectos del frontal del coche , retrovisores, etc es seguir estos pasos:

Humedecer con agua tibia la zona a limpiar y dejar un tiempo actuando para que se ablande. En un lavado de agua a presión, usar el chorro de agua caliente con jabón para eliminar los residuos sólidos (cuidado con los números de la matrícula, es fácil arrancar el adhesivo blanco reflectante con el chorro de agua). Una vez sin restos de sus esqueletos, podremos quitar las manchas frotando con una esponja o con un cepillo suave.

En los centros de lavado a presión, aconseja mantener una distancia mínima de 30 cm desde la punta de la lanza hasta el vehículo para evitar una presión excesiva de agua sobre el coche.

Si queremos prevenir, para proteger la carrocería podemos usar cera en esa parte delantera donde suelen instalarse los mosquitos, que, aunque no evitara que se estampen contra esa zona, si protegerá la pintura y carrocería.

