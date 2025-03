El 94% de los padres no utiliza, o no coloca correctamente, la sillita del coche Los sistemas de retención infantil, elegidos en función de la altura y la edad de bebés y niños, salvan de percances

Noelia Soage Miércoles, 29 de noviembre 2023, 10:00

La utilización, y correcta utilización, de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) genera todavía muchas dudas entre los padres, a pesar del empeño del sector automovilístico, desde fabricantes hasta la Dirección General de Tráfico (DGT), por advertir e informar. De hecho, la cifra es alarmante: el 94% de los padres no utiliza, o no coloca correctamente, la sillita del coche. Según datos del organismo, el uso de un SRI acorde con las características del menor reduce hasta un 90% las posibilidades de que sufra algún tipo de lesión y hasta un 70% la mortalidad ante un supuesto accidente de tráfico –sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil–. Un sistema de retención infantil no acorde con la etapa de desarrollo del pequeño o mal instalado no desempeña la función para la que ha sido concebido.

Así, para hacer una instalación y uso correctos, «es muy importante leer el manual de instrucciones y seguir los pasos que se indican tanto en éste como en las etiquetas del propio SRI», detalla Javier Escuder, especialista en producto de Cybex, a este diario. «Incluso es importante saber que no hay que colocar al pequeño con ropa gruesa y que debemos realizar la instalación con tiempo y sin prisas», añade. «El proceso de instalación dependerá de si el vehículo cuenta con Isofix o no. En caso de no tener Isofix, hay SRI que podremos instalar con cinturón de seguridad», detalla. De esta manera, si el vehículo cuenta con el primeros de los sistemas, simplemente se debe extender totalmente las barras Isofix y de la pata de apoyo, localizar los huecos e introducir las barras de la silla en dichos huecos ubicados en el asiento del vehículo. Una vez acoplados, se debe «acompañar el SRI hasta que toque en el asiento del vehículo, y comprobar los indicadores visuales de la silla», puntualiza Escuder.

Si el vehículo no cuenta con este tipo de sistema de seguridad, también se puede hacer con el cinturón de seguridad. En este caso, se debe colocar el SRI sobre el asiento, estirar al máximo posible el cinturón de seguridad y pasarlo por los guiados específicos. Posteriormente, «comprobar que la tensión es la correcta y que no hay ningún pliegue en el cinturón una vez instalado y que funcione el retractor», subraya el especialista.

Pero la instalación no termina ahí. Después de colocar la sillita, también hay que ubicar correctamente al pequeño: «Si la silla lo permite, se girará orientada hacia la puerta para facilitar la instalación del menor. Una vez colocado en el SRI, regularemos el reclinado de la silla y los elementos tales como el reposacabezas, reductor, etc. Los arneses o el cinturón se ajustarán de tal forma que no se pueda pellizcar, y dejando un espacio de un dedo como mucho entre el cuerpo del niño y el arnés o cinturón –es muy importante que el arnés vaya tenso para que retenga al pequeño en caso de accidente, es un error común dejarlo demasiado holgado por temor a que no ejerza presión sobre el bebé–», enfatiza Escuder. «Después giraremos el SRI en sentido contrario de la marcha y comprobaremos que todos los indicadores estén en verde», añade.

Asimismo, igual de fundamental que la instalación, resultará la elección. Por ejemplo, la opción óptima para un recién nacido es el portabebés, «puesto que es la etapa en la que el pequeño es más vulnerable y cobra especial importancia que viajen en el SRI específico que se amolde a la perfección a su cuerpo», detalla el especialista en producto de Cybex. Una vez el pequeño crece, existen diferentes opciones en función de su desarrollo, hasta los 135 centímetros de altura, obligatorios por ley –no hacerlo está tipificado como infracción grave, y conlleva una sanción mínima de 200 euros y, según el borrador de la nueva Ley de Tráfico, la retirada de 4 puntos en el carné de conducir (antes 3)–. Eso sí, fabricantes como Cybex recomiendan su utilización hasta los 150. «Tampoco se debe cambiar antes de tiempo al siguiente SRI y lo ideal es que viajen en sentido contrario de la marcha hasta los 4 años (105 centímetros )», sostiene. por lo tanto, de los 0 a los 12 años pasarán por hasta cuatro sillas diferentes debido a las grandes diferencias morfológicas entre bebés, niños y adultos, según su altura o edad; hasta dar el salto al cinturón de seguridad.

A la hora de escoger la correcta hay dos parámetros fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, debe estar homologada por la normativa oficial de la región. A fecha de hoy, en Europa conviven las normativas UN R 44/04 y la UN R 129, la primera se rige por el peso y la segunda por la altura. No obstante, cabe señalar que la venta de sillas de coche R44 en la UE estará prohibida a partir del 1 de septiembre de 2024 –ya se ha parado su producción en el pasado mes de septiembre–, pero que su uso estará permitido durante al menos ocho años, por lo que no es necesario que se sustituya la silla actual si se acaba de adquirir.

En segundo lugar, los SRI de segunda mano «no son una buena opción de compra», acentúa Escuder. «En primer lugar porque desconocemos si el SRI que queremos adquirir se ha visto o no involucrado en un accidente (en ese caso se debería desechar). Además, los SRI no son para toda la vida y el paso del tiempo, el uso y las condiciones climáticas hacen que los elementos de absorción de la propia silla de coche pierdan parte de sus propiedades», recalca. Según un informe reciente de AESVi con sillas compradas en plataformas de compraventa de productos de segunda mano, concluyó que 9 de cada 10 sillas de coche de segunda mano no pasaría el test de homologación actual. Por lo que «su reutilización dependerá de muchos factores como el mantenimiento de la misma. Las sillas de coche no tienen fecha de caducidad como tal pero es cierto que la capacidad de absorción de los componentes que la conforman van perdiendo efectividad con el paso del tiempo debido al uso habitual y a la exposición a las inclemencias meteorológicas (calor, frío, humedad, etc.)», concluye.

Por último, al igual que es vital una correcta colocación del niño en el SRI, también lo es el descanso. Las estructuras de los SRI están pensadas para funcionar de manera óptima en caso de impacto y, muchas veces, pueden comportar que el pequeño vaya colocado en posturas que no sean ideales, principalmente durante los primeros 4 años, en los que no acostumbran a ir sentados. Por ello es importante parar cada dos horas, especialmente para los bebés.

Seguridad

Lo ideal es elegir un SRI que tenga características adicionales en cuanto a seguridad. Por ejemplo, una sillita con sistema de protección contra impactos laterales (LSP), que reduce las fuerzas de una colisión lateral hasta en un 25%; o con tecnología de reducción de energía (ER Tech), que en caso de colisión frontal, la más lesiva, reduce hasta en un 20% las fuerzas de éste en la zona cervical.

En el caso de las sillas para la etapa más adulta del pequeño, mejor si integran un reposacabezas reclinable que reduce la tensión cervical en caso de impacto y no deja que la cabeza del pequeño se venza hacia delante cuando se duerme, evitando que salga de la zona de seguridad de la silla. Incluso ya existe en el mercado un sistema de retención infantil con un airbag de cuerpo completo integrado, una tecnología que la ha llevado a obtener la mejor nota global de la historia de los test de ADAC –pruebas europeas que miden cuatro parámetros fundamentales en sillas homologadas para su venta: seguridad, facilidad de uso, ergonomía y sustancias perjudiciales–.

