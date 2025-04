Opel culmina 2023 con 15 modelos electrificados

A. Noguerol Viernes, 22 de diciembre 2023 | Actualizado 23/12/2023 06:02h. Comenta Compartir

La electrificación marca el futuro y el presente de Opel, una marca que celebrará 125 años de fabricación de automóviles y ofrecerá al menos un modelo eléctrico de batería en cada línea de automóviles, incluido el sucesor Crossland y el nuevo Grandland en 2024. De este modo, Opel sigue impulsando de forma consecuente el cambio hacia la electromovilidad. El nuevo Grandland se construirá en la planta de Eisenach, en Turingia, en la que Stellantis está invirtiendo más de 130 millones de euros para tal fin.

En este año que ahora termina 15 modelos de la marca con el Blitz ya están electrificados hoy en día. Las ventas del nuevo Opel Corsa Eléctrico comenzaron hace unos meses, al igual que las del nuevo Astra Electric y el nuevo Astra Sports Tourer Electric, uno de los primeros familiares totalmente eléctricos del mercado. Igualmente electrizante fue la aparición de Opel en el IAA Mobility de Múnich en septiembre. Lo más destacado fue el visionario Opel Experimental, con el que Opel dio una visión del futuro de la marca y de los próximos modelos.

Opel generó aún más pasión y emoción con la tercera temporada de la ADAC Opel Electric Rally Cup «powered by GSe», la primera copa de rally eléctrica monomarca del mundo, en el que contamos con el piloto Armiche Mendoza representando a España. Entre los numerosos aspectos destacados se encontraba el Premio DMSB a la Sostenibilidad 2023 y un coche artístico especial, el Opel Corsa Rally Electric diseñado por Elisa Klinkenberg. Igualmente único es el Opel Rocks e-XTREME, que causó revuelo allá donde apareció.

También llamativas y, sobre todo, eléctricas son las últimas ediciones de los vehículos comerciales ligeros de Opel, los recientemente presentados Opel Combo, Vivaro y Movano. La marca con el Blitz seguirá su clara dirección en 2024, cuando Opel celebrará nuevos hitos electrizantes, así como 125 años de fabricación de automóviles.

Los modelos de la submarca GSe de Opel se pudieron pedir desde principios de año. GSe significa «Grand Sport electric» y las variantes superiores hacen honor a su nombre. El Astra GSe, el Astra Sports Tourer GSe y el Grandland GSe están equipados con un chasis especial con tecnología KONI FSD (Frequency Selective Damping) y, como híbridos enchufables de gama alta con una potencia de hasta 221 kW/300 CV, ofrecen un rendimiento extremadamente alto (consumo de combustible según WLTP [1]: 1,3-1,2 l/100 km, emisiones de CO2 30-27 g/km). Con esta combinación única, el conductor y los pasajeros de los modelos GSe de Opel pueden viajar de forma deportiva, dinámica y responsable. En el interior, los asientos de alto rendimiento exclusivos del GSe hacen que el conductor y el pasajero delantero se sientan totalmente integrados en el vehículo.

Los excelentes asientos no solo están reservados para los conductores y los pasajeros delanteros de las variantes de modelos superiores, Opel ha estado ofreciendo asientos especialmente cómodos durante aproximadamente 20 años. Desde 2003, los clientes de Opel se han beneficiado de los asientos ergonómicos certificados por AGR (Aktion Gesunder Rücken/Action for Healthy Backs).

En la feria IAA Mobility de Múnich de este año, Opel ha mostrado cómo combinar la tradición con la innovación en el camino hacia un futuro electrificado. Con tres estrenos mundiales, Opel dio la bienvenida a los visitantes profesionales y al público con dos stands sostenibles en la exposición y en la ciudad.

El pionero Opel Experimental representa todo lo que define a Opel y los pilares centrales de la marca «Greenovation», «Detox» y «Modern German». Es totalmente eléctrico, lo que reduce la huella de carbono; Tiene un diseño atrevido y puro y se centra en lo esencial; y fascina por sus impresionantes proporciones, sus soluciones aerodinámicas inteligentes, su uso altamente eficiente del espacio y su tecnología de iluminación de última generación, incluido el nuevo logotipo de Opel Blitz que se ilumina por primera vez.

Con la apertura de pedidos para el nuevo Astra Electric, el nuevo Astra Sports Tourer Electric fue una de las estrellas del espectáculo en el IAA Mobility en septiembre. Uno de los primeros familiares totalmente eléctricos del mercado, el pionero eléctrico impresiona no solo por su diseño audaz y puro, su amplitud y comodidad, sino también por su rendimiento libre de emisiones locales. El motor eléctrico entrega 115 kW/156 CV y un potente par máximo de 270 Newton metros. Y mientras que muchos otros coches eléctricos están limitados a 150 km/h o 160 km/h, el nuevo Astra Sports Tourer Electric tiene una velocidad máxima de 170 km/h.

La nueva edición del superventas Opel Corsa muestra cómo la movilidad sostenible y libre de emisiones locales también puede funcionar en el segmento del mercado de los coches pequeños. Como se pudo ver en el IAA Mobility, los diseñadores han hecho que el Corsa sea aún más moderno y elegante. La característica exterior más llamativa es el inconfundible Opel Vizor, el característico salpicadero de la marca con una luz matricial LED Intelli-Lux aún más desarrollada. El nuevo Corsa Electric ofrece ahora dos sistemas de propulsión totalmente eléctricos: una nueva opción con 115 kW/156 CV y una autonomía de hasta 405 kilómetros, así como la variante probada con 100 kW/136 CV y una autonomía mejorada de hasta 354 kilómetros (WLTP[2]). Al igual que las variantes más recientes del Astra y compañía, el recién llegado está disponible opcionalmente con un puesto de conducción totalmente digital basado en la plataforma integrada Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies.[3] El sistema de infoentretenimiento cuenta con gráficos mejorados, multimedia y capacidades de visión por ordenador para proporcionar un sistema de cabina más integrado, contextualmente consciente y constantemente adaptable que puede evolucionar para satisfacer las preferencias de sus pasajeros.

Mokka Electric y Corsa Electric en el punto de mira

Opel también está haciendo una fuerte declaración con la innovadora campaña «Yes, of Corsa» que responde a preguntas importantes sobre las cualidades de este pequeño coche. Corto, directo y muy divertido, está dirigido a personas que buscan una movilidad eléctrica fácil y emocionante. Un anticipo de la nueva forma desenfadada de llegar a los clientes había sido utilizado anteriormente por la igualmente electrizante campaña «Pumped with Energy – Opel Mokka Electric». La «estrella» junto al llamativo SUV en sí era un cable de carga amarillo brillante que cobra vida cuando se encuentra con el Mokka.

Modernos, progresivos y siempre dispuestos a sorprender, Opel volvió a demostrar su valía con la ADAC Opel Electric Rally Cup de este año «powered by GSe». En su tercera temporada, la primera copa de rally monomarca eléctrica del mundo continuó brindando no solo emoción y dinamismo, sino también diversidad, como lo demuestra el Corsa Rally Electric diseñado por Elisa Klinkenberg. En los colores verde, blanco, rosa y rojo, el poco convencional «Art Car» aportó un espíritu fresco al campo de los coches de rally Corsa eléctricos. La palabra «E[M]POWER», en letras blancas sobre el techo negro, representa no solo el poder de la electricidad, que impulsa todos los coches de la Copa, sino también el poder del creciente número de participantes femeninas. La ADAC Opel Electric Rally Cup también es sinónimo de sostenibilidad, por lo que el concepto pionero recibió recientemente el Premio DMSB a la Sostenibilidad de la Federación Alemana de Automovilismo.

El Opel Rocks e-XTREME, ganador del concurso #OpelDesignHack, también aporta un factor sorpresa en la electrificación. Este vehículo único muestra un enfoque divertido de los cuadriciclos con sus distintivas ruedas exteriores, horquillas dobles delanteras y aro antivuelco de color amarillo brillante. La singular creación todoterreno atrajo a una multitud dondequiera que apareció este año.

Comerciales eléctricos y con hidrógeno

Además de los turismos, Opel también es líder en vehículos comerciales ligeros y recientemente ha presentado las nuevas generaciones del Opel Combo, Vivaro y Movano. Cada recién llegado aporta un estilo fresco al segmento de los vehículos comerciales ligeros. Los aspectos más destacados de los salpicaderos rediseñadas incluyen nuevos sistemas de infoentretenimiento inalámbricos compatibles con Apple CarPlay y Android Auto con pantallas táctiles a color de hasta 10 pulgadas.

Las versiones eléctricas de batería de los nuevos Opel Combo, Opel Vivaro y Opel Movano seguirán ofreciendo una facilidad de uso sin concesiones, similar a la de las respectivas variantes con motor de combustión. Gracias a las tecnologías de batería de última generación y a las mejoras, tales como una mayor eficiencia del tren motriz, los tres seguirán ofreciendo una autonomía eléctrica de batería líder en su clase y libre de emisiones locales. También ganan puntos con su capacidad de carga. Además, al Vivaro HYDROGEN se le unirá en el futuro una versión de pila de combustible del mayor LCV de Opel, el Movano HYDROGEN.

Como se anunció recientemente, los nuevos monovolúmenes Opel Combo Electric y Opel Zafira Electric también están esperando entre bastidores. Con estos vehículos espaciosos, las familias numerosas, los servicios de transporte y similares pueden esperar aún más estilo y conectividad mientras viajan más lejos con una sola carga de la batería. El nuevo Combo Electric ofrecerá una autonomía de hasta 330 km (+50 km en comparación con el modelo anterior) y el nuevo Zafira Electric incluso recorre hasta 350 km (+20 km) sin emisiones (datos preliminares WLTP2; vehículos aún no disponibles).