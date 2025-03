Opel convoca a los jóvenes diseñadores a hacer su concept car con el Rocks-e

A. Noguerol Lunes, 24 de octubre 2022, 22:27 Compartir

Opel tiene previsto construir una unidad especial y única de su vehículo de Movilidad Urbana Sostenible (SUM) 100% eléctrico Rocks-e. El innovador Rocks-e es un cuadriciclo sin emisiones que se puede conducir desde los 15 años en Alemania, y ahora Opel invita a jóvenes de todo el mundo a diseñar un concept del Rocks-e.

El Rocks-e 'Design Hack' ideado por Opel es un concurso en redes sociales para que los jóvenes talentos creativos diseñen un concept único basado en el vehículo de motor ligero de dos plazas. El concurso está abierto a estudiantes de diseño no profesionales de entre 18 y 27 años. Los participantes pueden presentar sus creaciones más locas, frescas o, simplemente, avanzadas en opeldesignhack.com. Opel incluso fabricará el diseño ganador el próximo año.

El Opel Rocks-e es el primer modelo SUM (Sustainable Urban Mobility, por sus siglas en inglés) de la firma alemana. Este vehículo totalmente eléctrico, sin emisiones, biplaza y de solo 2,41 metros de longitud puede ser conducido por jóvenes desde los 15 años con el permiso de conducir AM (válido para vehículos ligeros a motor de cuatro ruedas con una potencia nominal continua que no supere los 6 kW, con no más de dos asientos y una velocidad máxima limitada a 45 km/h).

El modelo de entrada a la movilidad eléctrica en Opel ofrece una autonomía de hasta 75 kilómetros (según la normativa WLTP), con una velocidad de hasta 45 km/h. Esto, según Opel, lo hace ideal para el tráfico cotidiano en la ciudad, y no sólo para los conductores jóvenes también para quienes quieren desplazarse sin emisiones y sin pasar mucho tiempo buscando aparcamiento al llegar al destino.

A pesar de sus compactas dimensiones, el Rocks-e ofrece un volumen de equipaje de hasta 63 litros en el espacio para los pies del pasajero, además de un inteligente gancho para una bolsa de la compra de tamaño XXL.

La batería de 5,5 kWh del Opel Rocks-e se puede cargar al máximo en unas 3,5 horas en cualquier enchufe doméstico convencional. Además, la marca ofrece un adaptador para los puntos de recarga públicos.