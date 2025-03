Cuándo es obligatorio poner las cadenas de nieve en el coche

S. M. Miércoles, 18 de enero 2023, 14:11 Compartir

Estos días de frío intenso y grandes nevadas, resulta fundamental consultar el estado de las carreteras y echar las cadenas de nieve al maletero. Será lo más seguro para evitar sustos, así como una multa. Y es que en función de la nieve acumulada, la DGT establece cuatro niveles de alerta: verde, amarillo, rojo y negro.

En el primero de ellos, cuando empieza a nevar, se reduce la velocidad a 100 km/h en autopistas y autovías y 80 km/h en carreteras convencionales. Con el amarillo, la velocidad baja a 60 km/h y se prohíbe circular a camiones y vehículos articulados.

A partir de ese momento, en los niveles rojo y negro, es cuando resulta obligatorio circular «con cadenas o neumáticos especiales a 30 km/h», explica Tráfico. Esto sucede cuando la carretera ya está cubierta y antes de que el espesor de la nieve haga imposible la circulación, momento en el que se activa el nivel negro.

También está la alternativa de los neumáticos de invierno, adaptados para circular en zonas donde las temperaturas son inferiores a los siete grados bajo cero.

En el nivel rojo, no llevar cadenas supone exponerse a pagar una multa. Una sanción que puede alcanzar los 200 euros, aunque no conlleva pérdida de puntos. Lo que no es obligatorio es llevarlas en el coche, pero sí lo es ponérselas si empieza a nevar y la condición de la vía es de nivel rojo.

Igualmente, si un agente de Tráfico indica que hay que ponerlas. En caso de no contar con ellas solo hay dos opciones: inmovilizar el vehículo o dar media vuelta.