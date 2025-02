¿Es obligatorio llevar la luz V16 en la moto? Las balizas de emergencia son un accesorio no obligatorio en este tipo de vehículos, pero sus múltiples ventajas hacen que debamos tenerlas en cuenta

En julio de 2021 la luz V16 pasó a ser el sustituto legal de los triángulos de seguridad y, en menos de 4 años, será un elemento obligatorio para todos los turismos, autobuses, vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías. Sin embargo, y como los triángulos de pre señalización no han sido una opción para los vehículos sin habitáculo por su gran tamaño, las motocicletas no estarán obligadas a llevar tampoco este tipo de accesorio. A pesar de esto, los expertos de Help Flash explican las ventajas que tienen las balizas de emergencia para los motoristas.

En primer lugar, su diseño compacto, su reducido peso y que sea fácil de guardar permite llevarla en cualquier tipo de transporte. Además, representa un accesorio clave para mejorar la seguridad de los motoristas, uno de los usuarios vulnerables de las vías con mayor riesgo de sufrir un accidente. Tan solo en lo que va de 2022 han fallecido 30 motoristas, un 33% más que en el mismo periodo del 2021. Se trata de datos que evidencian la importancia de contar con accesorios como las balizas de emergencia que, en caso de incidente en la vía, permiten hacer visible la moto a los demás usuarios.

También otorga máxima visibilidad. Su reflector parabólico con tecnología LED permite que la moto sea visible en todas direcciones y a 1 km de distancia, aún en condiciones de baja luminosidad. De hecho basta con adherirlo a la superficie metálica de la moto (tiene una banda magnética) para que empiece a emitir una señal destellante color amarillo. También se puede activar de forma manual. Se puede colocar en la parte trasera de la motocicleta, en el depósito, en la barra del espejo, sobre el asiento e incluso se puede instalar en el propio guardarraíl de la vía. Lo recomendable es colocarlo sobre el depósito de la moto o, en caso de llevar una maleta o baúl, adherirla a la parte superior del mismo.

Funciona también como linterna. Se puede adherir a la chapa de la moto o apoyarlo en una superficie plana para realizar cualquier tarea con las manos libres. Y además es compatible con todo tipo de condiciones meteorológicas: lluvia, nieve, viento o niebla.

Finalmente, destacar que es autónomo y sin cables. Dado que cerca del 40% de las averías en carretera son eléctricas; se hace imposible el uso de las luces de emergencia y dispositivos cableados. Help Flash, por ejemplo, funciona con una pila alcalina comercial no recargable de 9V tipo 6LR61, que le proporciona 2,5 horas de autonomía en modo emergencia y 5 horas como linterna. Además, este tipo de pilas que no sufren sulfatación, permiten guardar el dispositivo hasta 4 años conservando más de un 80% de su capacidad.