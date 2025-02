No actuar si presencias un accidente de tráfico te costará 500 euros En el artículo 195 del Código Penal se establece que quien no socorra a una persona que se halle en peligro, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio o de terceros, será castigado; al igual que se recoge en la nueva Ley de Tráfico

S. M. Lunes, 28 de marzo 2022, 00:45

Para nadie es un secreto que sufrir un accidente de tráfico es un evento traumático, pero no solo para quien lo sufre, sino también para quien lo ve. Con los nervios y la confusión del momento, pocas personas saben cómo reaccionar adecuadamente. Pero socorrer en caso de un accidente es un deber: en el artículo 195 del Código Penal se establece que quien no socorra a una persona que se halle en peligro, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio o de terceros, será castigado con una pena de una multa de tres a 12 meses. En el caso de que quien cause la lesión no auxilie a la víctima, la pena será de prisión por 6 a 18 meses.

Y según la nueva Ley de Tráfico, incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas se considera una infracción muy grave y supone 500 euros de sanción. Prestar auxilio a una víctima de accidente de tráfico puede salvarle la vida y aunque creas que no tienes conocimiento, cualquier pequeña acción es mejor que no prestar ayuda. En algunas ocasiones muchas víctimas de accidentes de tráfico sufren peores consecuencias o incluso mueren por coches que se dan a la fuga, incluso en accidentes graves.

Continuamos con los consejos en carretera, en previsión de los desplazamientos por #SemanaSanta. En caso de presenciar un accidente, recordad siempre el acrónimo: PAS.

▶P: Proteger (Chaleco y señales)

▶A: Avisar (112)

▶S: Socorrer (No mover/No quitar casco) #SeguridadVial pic.twitter.com/Dk4yYB4uKH — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 22, 2022