Neumáticos, kits y equipación: Todo lo que debes tener en cuenta si viajas en moto al Premio de MotoGP en Jerez

Con la llegada de los meses de calor aumentan las ganas de disfrutar de las motos. Este fin de semana, además, se celebra el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez, cita importante para los amantes de las dos ruedas. Así, la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos recuerda un año más la importancia de mantener en buen estado los neumáticos de la moto, ya que de ello depende nuestra seguridad.

«El hecho de no revisar y reemplazar los neumáticos gastados o dañados pone en peligro, no solo al conductor, sino al resto de personas que se desplazan por la vía. No debemos dejar que nuestra vida dependa de las prisas o la pereza, y tenemos que acudir a un taller especializado para llevar a cabo las revisiones que sean necesarias», recuerda el director general de Afane, José Luis Rodríguez.

Además, Afane hace hincapié en la importancia de inspeccionar los daños que podría haber provocado cualquier impacto en carretera, mantener una presión correcta, para reducir el riesgo de perder el control, y proteger a los neumáticos de un desgaste prematuro y de daños irreversibles en la construcción interna. Debemos tener en cuenta que el neumático puede sufrir daños que son visibles desde el exterior y que indican un posible deterioro de su composición afectando a la seguridad, como: rotura de carcasa o daños localizados como cortes en su estructura o grietas en la goma.

«Los motoristas deberían revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, y en frío, ya que el resultado no sería correcto de hacerlo en caliente. Y siempre se deben comprobar antes de un viaje. Además, priorizar la calidad de los neumáticos a la hora de realizar la compra es otro de los puntos esenciales para viajar con la máxima seguridad y tranquilidad», añade Rodríguez.

También es necesario hacer unas pequeñas comprobaciones antes de iniciar un viaje largo. Nosotros mismos podemos hacer este chequeo en el que revisar: el nivel de carga de la batería, el estado de los neumáticos -tanto la presión como el desgaste del dibujo-, el nivel del aceite -recuerda que se debe cambiar una vez al año-, el líquido refrigerante y de frenos y el funcionamiento correcto de las luces.

Y, a pesar de que el espacio en una moto es reducido, siempre debemos reservar un hueco para llevar dos kits muy importantes: el de herramientas y el de primeros auxilios. En el primero, es recomendable llevar un kit reparapinchazos, un compresor, una herramienta multiusos, unas bridas, cinta americana y recambio de bombillas, fusibles y aceite. En el segundo debemos incluir lo más básico, gasas, vendas, tijeras, agua oxigenada y esparadrapo.

Además de los kits de emergencia, para un viaje largo siempre llevaremos bastante equipaje por lo que es imprescindible que nos aseguremos de llevar la carga bien distribuida antes de iniciar la ruta. Es básico que el peso se distribuya de forma similar en ambos lados, para evitar desequilibrios, y que las maletas sean estancas e impermeables, para que el equipaje no se moje en caso de lluvia. En viajes largos, las maletas tienen a moverse por lo que es imprescindible asegurarse de que están bien sujetas.

Máxima equipación

Cuando llega el momento de subirse a la moto, hay que ser consciente de la responsabilidad, no sólo del propio piloto, también con la del resto de los usuarios de la vía. Por eso, es importante tener en cuenta una serie de consideraciones antes de emprender la marcha y pensar en diferentes campos como la técnica, el estado de la moto, la propia circulación del tráfico y, sobre todo, el equipamiento.

El cuerpo de los conductores de motocicletas es el que sufre todo el impacto. Por eso, un equipo de protección homologado (guantes, pantalones, botas, casco integral, chaqueta o chaleco con airbag) puede reducir lesiones, fracturas, quemaduras y abrasiones en la piel o en los músculos.

En España, según la DGT, sólo es obligatorio el uso del casco, un elemento en continua evolución: ahora ofrecen mayor protección en caso de colisiones laterales y una mayor comodidad para todo tipo de temperatura exterior, además de integrar carcasas y forros menos rígidos para absorber la máxima energía a velocidades de impacto más bajas y más frecuentes. De hecho, el 80% de los fallecidos en motocicletas son por golpes en la cabeza.

Pero que el resto del equipo, chaqueta, guantes, botas... no sea obligatorio, no implica que no deba utilizarse. Además, debe hacerse en cualquier circunstancia y época del año, ya sea en trayectos cortos o en viajes largos.