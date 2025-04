Las multas que te puede poner la DGT este Puente

A. P. Jueves, 7 de diciembre 2023, 04:21 Comenta Compartir

Empezar o terminar el último y esperado Puente de Diciembre con una multa nos puede aguar todo lo ganado para el merecido descanso de estos días. Por eso debemos tener en cuenta cuáles son las multas más comunes que nos puede poner la DGT. En primer lugar, los excesos de velocidad nos pueden además de costar el tiempo que nos tengan parados los agentes de tráfico entre 100 y 600 euros más los consabidos puntos: entre 2 y 6 puntos del carnet, pero si se excede en más del 50% el límite establecido en un tramo ya es considerado delito y entonces todo se pone más cuesta arriba.

Aquí van algunas de las infracciones más corrientes ysu coste a nuestro bolsillo: saltarse un semáforo (200 euros de multa), adelantar con línea continua (hasta 400 euros) o, si llegamos a nuestro destino y aparcamos sin tener en cuenta dónde se puede y dónde no se puede aparcar estacionar en un lugar indebido (hasta 200 euros).

Atención al cinturón de seguridad: no llevarlo puesto, además del riesgo que evidentemente corremos en caso de accidente, nos va a costar 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir. Y no merece la pena. Al igual que con los sistemas de retención infantil, porque además la seguridad de los más pequeños de la familia es primordial.

Aunque parezca mentira todavía muchos de nosotros no pasamos la ITV correspondiente y esta infracción nos va a costar la friolera de entre 200 si no la hemos pasado o 500 euros si no la hemos aprobado y no hemos reparado lo que nos ha echado para atrás su paso. Y peor aún, si circulamos sin el seguro del coche en regla , entonces la broma nos va a suponer una multa de hasta 3.000 euros y la posibilidad de que nos inmovilicen el coche.

Hace años, cuando no existían los teléfonos, salvo en situaciones muy concretas viajábamos sin problemas. Ahora en cambio parece que debemos ir avisando por qué kilómetro vamos y no es necesario. La broma por hablar con el teléfono nos puede suponer 200 euros de multa y tres puntos. Pero sujetarlo con la mano, con 6 puntos; y además, también con tres puntos y 100 euros. si está manipulando el teléfono aunque este esté sujeto en un soporte en el salpicadero del coche.

Y evidentemente, si bebe, no conduzca; como dice el anuncio de la televisión. Además del riesgo seguro las multas pueden llegar a los 1.000 euros si supera el 0,25 en aire respirado o el 0,5 en sangre, aparte de perder de cuatro a 6 puntos . Y desde luego si le da el alto un agente de tráfico no se le ocurra salir corriendo porque le quitarán 200 euros y 4 puntos del carnet. ¡Cuidado! Si es multirreincidente, te enfrentas, tal y como se recoge en el capítulo IV del Título XVII del Código Penal, a penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

