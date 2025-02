Así muestra la ITV las graves consecuencias de no revisar el coche Busca concienciar a la sociedad de la importante labor que es esta inspección en la reducción de fallecidos en siniestros viales y por efectos de la contaminación, evitando daños sociales y económicos

«Es normal que pases cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos, pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. Si no pasas, pásala». Así reza la nueva campaña principal de la ITV que busca concienciar a la sociedad de la importante labor que es realizar esta inspección en la reducción de fallecidos en siniestros viales y por efectos de la contaminación, evitando daños sociales y económicos.

Con el lema, 'Si no pasas, pásala', AECA-ITV ha presentado una serie de piezas tanto gráficas como audiovisuales en las que se resalta que la ITV no es un trámite, sino una acción que salva vidas, con un mensaje clave: «hay cosas de las que se puede pasar, pero la ITV no es una de ellas». La iniciativa contempla tres aspectos: gracias a la ITV, salvamos vidas, cuidamos el medio ambiente y evitamos graves consecuencias.

«Aunque hay diversos factores que podrían estar generando un mayor número de accidentes en las carreteras, el estado de los vehículos es uno de ellos. Un aspecto en el que las inspecciones técnicas juegan un papel clave, porque un vehículo que circule por las carreteras sin cumplir con los estándares mínimos de seguridad representa un riesgo para todos los usuarios de las vías», ha asegurado Alejandro Pastor, presidente de AECA-ITV, durante la rueda de prensa de presentación de la iniciativa que se ha realizado en Madrid.

Por su parte, Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, ha recordado también en el acto que «es un hecho que la ITV salva vidas, el último estudio elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid da cuenta de que las estaciones de ITV evitan al año 539 víctimas mortales, cerca de 12.100 heridos de distinta consideración y al menos 17.700 accidentes de tráfico. Pero, además, permiten minimizar el impacto medioambiental de los medios de transporte; de ahí la importancia de la inspección técnica, porque acudiendo a una estación de ITV nos protegemos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos».