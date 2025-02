Michelin en Aranda de Duero: más que una fábrica No solo es la mayor factoría de neumáticos de camión de Bibendum en Europa y la segunda del mundo, es también un centro donde se define lo que aún no existe

Santiago de Garnica Cortezo Miércoles, 18 de octubre 2023, 16:32 Comenta Compartir

Todos negros y redondos. A veces simplificamos en exceso nuestras percepciones. Los neumáticos son una de las claves de la sociedad actual. Pensemos un poco. Gracias a ellos nuestros vehículos nos transportan de un lugar a otro y, el tema central de este artículo, transportan las mercancías necesarias para el día a día de la sociedad. Algo tan común como es hacer la compra en un supermercado, como es recoger una botella de leche de un estante, ha tenido una escena previa: un camión que ha llevado esa, y otras muchas, botellas de leche desde el punto de origen hasta ese supermercado. Y ese camión, y millones de camiones utilizan neumáticos. Y si nos trasladamos al trabajo en autobús, o el autocar lleva a nuestros hijos cada mañana al colegio. Nuestras necesidades y las de millones de personas se ven realizadas día a día gracias al neumático.

Y uno de los grandes centros mundiales en la fabricación de neumáticos está en España. Se trata de la planta de Michelin en Aranda de Duero (Burgos) que, con una con una producción anual de 157.000 toneladas, es la más importante del Grupo en Europa y la segunda del mundo en neumáticos de camión, autocar y autobús, y la única que produce neumáticos de metro, para aquellos que prestan servicio en la T4 aeropuerto Madrid, Metro de Paris o México DF entre otros.

Michelin cuenta con nueve centros de innovación a nivel mundial. España y Portugal son dos naciones clave en el grupo. Por ejemplo, en España desde hace ya más de cincuenta años está el Centro de Experiencias Michelin de Almería (CEMA), donde se desarrollan y prueban los neumáticos de la marca francesa, inicialmente para vehículos agrícolas y de obras públicas y, desde mediados de los 80, también para coches, furgonetas, e incluso aviones.

Ampliar Entre 6500 y 7000 neumáticos nacen a diario en Aranda de Duero P.F.

Pero lo que centra hoy nuestra atención es la fábrica burgalesa de Aranda de Duero. El 27 de julio de 1970 fabricó su primer neumático, convirtiéndose en aquel momento en el tercero de los centros industriales de Michelin en España. Tras especializarse, en 1995, en neumáticos de camión, cesando la fabricación de cubiertas de turismo, la fábrica de Aranda se ha convertido el centro de producción más importante del Grupo en Europa y segundo a nivel mundial en neumáticos de camión: «es referencia en excelencia operacional del Grupo, que invierte en ella 20 millones de euros al año en desarrollo de prototipos, inversión que va en incremento. Es la joya de la corona del Grupo Michelin en neumáticos de camión e innovación sostenible», nos subraya Carlos Abril, director de esta factoría en la que nacen entre seis mil quinientos y siete mil cubiertas diarias: esto supone fabricar 35 dimensiones al día y 50 al mes.

Producir mucho y, un elemento importante en cuanto a los retos que afronta la sociedad actual, que este proceso sea de forma sostenible. Así, Mónica Rius, directora de comunicación de Michelin España Portugal nos subraya que «para 2050, todo será sostenible en el Grupo Michelin, con tres campos de crecimiento sostenible a través de la innovación: en el neumático (especialidades, transporte en carretera, automovilismo), alrededor del neumático (movilidad conectada, plataforma de servicios conectados y gestión de flotas) y más allá del neumático (medicina, hidrógeno, experiencias, materiales de compuestos flexibles, impresión en metal 3D). En 2030, entre el 30% y el 40% de los materiales para fabricar nuestros neumáticos será sostenible, y si bien el neumático seguirá siendo el corazón de nuestro negocio, del 20% al 30% de la cifra de negocios del Grupo Michelin no vendrá del neumático».

Ampliar Metal y goma se combinan para ofrecer lo mejor P.F.

Uno de los aspectos claves en el transporte de mercancías, es la factura de combustible. Antonio Crespo, director comercial de Michelin España Portugal, nos subraya que «la industria del transporte se está enfrentado a grandes desafíos, grandes retos para nuestros clientes los transportistas. El 30% del consumo de un vehículo pesado proviene del neumático».

El director comercial de Michelin España Portugal enumeró los retos del transporte por carretera en los que el neumático es la clave: «hay vehículos más pesados y necesidades de transportar más carga, pero también hay que afrontar retos como la incorporación de los vehículos eléctricos para el transporte, la conectividad del vehículo en tiempo real para la toma de decisiones en el negocio y la necesidad reducir impacto medioambiental. Además, otros temas que afectan al transporte y con los que Michelin muestra gran sensibilidad como es, por ejemplo, las condiciones de trabajo de los conductores».

En los 200.000 m² de instalaciones, sobre una parcela de 500.000 m², Michelin Aranda fabrica neumáticos para camiones y autobuses de más de 100 dimensiones y modelos. Su destino principal es Europa, pero también el treinta por ciento de la producción se va a los Estados Unidos y hay camiones rodando por la india con neumáticos Michelin nacidos en España.

Ampliar El gran reto de la innovación sostenible P.F.

Un recorrido clarificador

Recorrer la fábrica te permite ver como nace un neumático, cuáles son sus entrañas. Descubres la complejidad de los compuestos de gomas, de las estructuras, empiezas a entender como un neumático bueno de camión, a diferencia de otros, mantiene sus cualidades iniciales hasta el final de su vida o como según se desgasta aparece un nuevo dibujo bajo la goma. Descubres las diferencias entre el neumático de un camión o un autocar de grandes rutas que se desplazan a velocidades constantes, con el de un autobús urbano, con los flancos reforzados para resistir los golpes con bordillos y las continuas arrancadas y frenadas; como hay gomas de neumáticos que eliminan la electricidad estática, cómo son los neumáticos que utiliza el metro que nos recuerdan a los antiguos slicks de la Fórmula 1…, y empiezas a comprender que ese «todos iguales, negros y redondos» es una afirmación absolutamente falsa.

Y descubrimos en nuestro recorrido otros aspectos como que no hay ningún puesto de trabajo en esta factoría que no pueda ser ocupado por una persona independientemente de su género o edad. Por cierto, que casi el 30% de los 1.247 empleados, son mujeres. O que la seguridad es un tema que se lleva al extremo: las carretillas elevadoras, por ejemplo, reducen automáticamente la velocidad al detectar la proximidad de una persona en su trayectoria prevista.

Más información







En la fábrica Michelin de Aranda no solo se fabrican neumáticos, se trabaja en nuevas tecnologías, se conciben nuevos neumáticos para el resto de fábricas de la firma, se captan talentos. En Aranda no solo se fabrica, se define lo que aún no existe.