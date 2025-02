Mercancías peligrosas en carretera: estas son sus restricciones La alta peligrosidad asociada a las materias peligrosas que se transportan por carretera, impone limitaciones a su transporte Debido a la naturaleza de la carga, existen carreteras por las que no pueden circular determinados vehículos

El siniestro más grave en el transporte de mercancías peligrosas por carretera ocurrido en España se produjo en 1978, 243 personas murieron y se produjeron más de 300 heridos graves: Un camión cisterna cargado con propileno licuado explotó a su paso por el camping de los Alfaques, Tarragona.

Hoy en día el transporte de mercancías peligrosas por carretera está ahora sometido a limitaciones para evitar tragedias como esta. Según explican desde la DGT, son mercancías peligrosas las que, en caso de accidente durante su transporte, por carretera o ferrocarril, pueden suponer riesgos para la población, los bienes y el medio ambiente (ver recuadro adjunto). La ONU tiene registradas hasta 3.500 de ellas en el «Libro Naranja», en el que recoge las recomendaciones para su transporte.

En el caso de las carreteras españolas, el movimiento de mercancías peligrosas debe hacerse según las condiciones establecidas en el Real Decreto 97/2014 del Ministerio de la Presidencia y siguiendo el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). Este documento es admitido internacionalmente.

Debido a la naturaleza de la carga, existen carreteras por las que no pueden circular: «Sólo pueden hacerlo por autopistas y autovías, y carreteras convencionales fuera del casco urbano y lejos de zonas de especial protección, por ejemplo, medioambiental». Esto explicaría por qué la mayoría de siniestros de estos transportes en 2022, el 68%, se produjo en autovía o autopista, según recoge el el informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Estas vías constituyen la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP), que cada año publican las administraciones con competencias de tráfico. Sólo pueden abandonar estos itinerarios si es imprescindible para la carga y descarga, y en ese caso deben hacerlo por el tramo más corto y cercano a la propia RIMP. Además, tienen una limitación extra de velocidad: siempre 10 km/h por debajo de la limitación de la vía por la que circulan.

Identificando el transporte de mercancías peligrosas

Todo bulto de mercancía considerada peligrosa a efectos de su transporte debe estar perfectamente identificada con una pegatina. Por su parte, cualquier contenedor y cualquier vehículo en el que se traslade debe llevar dos tipos de señalizaciones exteriores: De un lado el conocido como «panel naranja», recogido en el Reglamento General del Conductores como la señal V-11. De otro lado las llamadas placas-etiquetas que se corresponden con las pegatinas de peligro asociadas a esa mercancía.

Ampliar Panel Naranja DGT

Ampliar Pegatinas y placas de mercancías peligrosas DGT

También tienen condicionantes temporales: No pueden transportarse ni domingos ni festivos, ni los días que se fijen en el calendario que se publica cada año. «En caso de urgencia en la DGT les damos una autorización para que puedan circular en algunos de esos días, pero eso no les exime de hacerlo exclusivamente por la RIMP, sólo es para que lo hagan en horarios o periodos que tienen habitualmente restringidos», explica Anuncia Ocampo, jefa de Área de Autorizaciones Especiales de la DGT.

Finalmente, los conductores de estos transportes necesitan una formación adicional para obtener el permiso ADR. El ADR básico habilita a un conductor para transportar en vehículos no cisternas cualquier tipo de materia peligrosa (excepto explosivos y sustancias radiactivas). Sería necesario disponer de las autorizaciones ADR complementarias para poder llevar cualquier camión con cualquier tipo de carga peligrosa.

Recomendaciones

Los conductores deben extremar las precauciones ante estos transportes: aumentar la distancia de seguridad si se circula detrás de ellos, y extremar las precauciones en caso de adelantamiento son las principales recomendaciones de la DGPCE.

Si se observa alguna fuga, debe: avisar al conductor y al 112; evitar cualquier tipo de intervención para la que no se tienen conocimientos; no fumar, o alejarse del lugar para facilitar la llegada y actuación de los servicios de intervención, siempre intentando no interrumpir el tráfico.

En los espacios abiertos es importante no situarse en la dirección del viento, y en casa debe cerrar puertas y ventanas, bajar las persianas, conectar una radio a pilas y respetar cualquier instrucción de los servicios de emergencias.