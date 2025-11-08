HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las mejores rutas para hacer en autocaravana este otoño

N. S.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:00

El otoño en España se viste de tonos cálidos, y los castañares se convierten en los protagonistas de paisajes que invitan a la contemplación. Recorrer el país en autocaravana ofrece la oportunidad de sumergirse en estos escenarios naturales y participar en las fiestas tradicionales que celebran la cosecha de la castaña. Por eso, Yescapa nos cuenta varias rutas perfectas para disfrutar de esta época.

En Asturias, el otoño se celebra con el tradicional Amagüestu, una fiesta donde las castañas asadas y la sidra nueva son protagonistas. Los pueblos de los Ancares asturianos ofrecen rutas que serpentean entre castaños centenarios y montañas que se tiñen de rojo y dorado. Recorriendo estas carreteras secundarias en autocaravana, es fácil detenerse para hacer senderismo, visitar pequeños molinos o descubrir iglesias románicas escondidas entre los bosques. En otoño, el Amagüestu se vive en plazas y parques, con música folclórica y productos locales que invitan a prolongar la estancia.

En la comarca de El Bierzo, en León, el otoño se celebra con los Magostos, festivales que reúnen a familias y amigos en torno al fuego, castañas y vino nuevo. Los castañares del Valle de Ancares y de Galicia, como los de la Serra do Courel, ofrecen un espectáculo de tonalidades cálidas y senderos que invitan a la contemplación. En esta ruta podrás descubrir aldeas rurales donde el tiempo parece haberse detenido y probar recetas tradicionales elaboradas con castañas, desde sopas hasta postres.

En el País Vasco, los castañares se encuentran principalmente en zonas como el Gorbea y los valles interiores de Álava. Aquí, el otoño se mezcla con la gastronomía vasca, famosa por su cuidado en la selección de productos locales. Las rutas en autocaravana permiten explorar bosques frondosos, detenerse en caseríos donde todavía se produce sidra artesanal y participar en pequeñas fiestas locales en torno a las castañas. La experiencia combina naturaleza, cultura y una pausa deliciosa para probar platos típicos de la región.

Cataluña celebra la Castanyada, una tradición que combina castañas asadas, panellets y moscatel. El Parque Natural del Montseny, declarado Reserva de la Biosfera, ofrece un recorrido excepcional entre castaños centenarios y rutas señalizadas ideales para caminar o pedalear.

En Extremadura, los castañares de la Sierra de Gata muestran un otoño vibrante y poco concurrido. Aquí, las rutas en autocaravana llevan a pueblos con arquitectura tradicional y a mercados donde las castañas y los productos de temporada llenan de aromas las calles. La sierra ofrece rutas de senderismo y miradores espectaculares, combinando naturaleza y patrimonio.

Y más allá de estas regiones, España está salpicada de castañares que esperan ser recorridos: los bosques del Valle del Genal en Málaga, los castaños de Galicia en Ourense y Lugo, o los mágicos rincones del Pirineo aragonés. Cada zona tiene su propia manera de celebrar la cosecha de castañas, desde pequeños magostos rurales hasta ferias locales con actividades culturales y gastronómicas.

