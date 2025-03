Marmon, el coche en que fue asesinado Eduardo Dato, y otras historias

Santiago de Garnica Cortezo Viernes, 21 de octubre 2022, 23:58 Compartir

Las agujas del reloj pasan de las ocho y cuarto de la noche del 8 de marzo de 1921. Un automóvil, que hace unos minutos acaba de salir del Senado, sube por la madrileña calle de Alcalá. Le sigue una moto Indian con tres ocupantes…

Al llegar a la Plaza de la Independencia, suenan varios disparos, de los que dieciocho atraviesan la carrocería del coche. El pasajero que ocupa la parte posterior del automóvil, agoniza. Su nombre es D. Eduardo Dato, presidente del Consejo de ministros. Ramón Casanellas, el conductor de la moto, acelera y huye con sus dos acompañantes: Pedro Mateu y Luis Nicolau. Los tres pistoleros anarquistas desaparecen en la noche.

Hoy el automóvil de Eduardo Dato se expone, junto al coche de caballos de Prim, en el Museo del Ejército de Toledo. Se trata de un Marmon modelo 34, con matrícula ARM-121. Y, para la historia, en el juicio contra los asesinos del presidente del Consejo de ministros, los daños del coche se valoraron en 2900 pesetas, como se recoge en las informaciones de ABC de 22 de marzo de 1923.

Ampliar El Marmon de Eduardo Dato tras sufrir el atentado P.F.

De la maquinaria agrícola al automóvil

La firma Marmon Motor Company, con sede en Indianápolis, fue creada en el año 1902 por el ingeniero Howard Carpenter Marmon (1876-1943) junto a su hermano Walter. Provenían de una familia de industriales. Su padre, Daniel W. Marmon fue uno de los cofundadores de la empresa Nordykef&Marmon Company (en Indianápolis), el mayor fabricante de máquinas para moler grano del mundo a finales del SXIX.

Howard era un ingeniero muy innovador, siendo uno de los pioneros del uso del aluminio en el automóvil, en busca de ahorro de peso. Así los Marmon enseguida fueron reconocidos como automóviles no solo elegantes sino también sofisticados. Su primer motor era un interesante cuatro cilindros en V, refrigerado por aire y con distribución de válvulas en culata. Después pasaron a los seis y ocho cilindros, manteniendo la refrigeración por aire.

Y como amantes de la técnica, veían la competición como un medio para mejorar.

Las 500 Millas de Indianápolis

Precisamente un coche de su creación fue el ganador de la primera edición de las 500 Millas de Indianápolis, en 1911. En realidad, Howard Marmon estaba totalmente involucrado en los planes relacionados con la organización de la prueba. También tenía objetivos más personales con respecto a la carrera: ganarla, como un punto culminante para los sesenta años de trayectoria exitosa de Nordyke & Marmon y una forma de dar publicidad a sus automóviles.

Ampliar En 1911, Ray Harroun gana las primeras 500 Millas de Indinápolis, con el Marmon Wasp P.F.

Howard planteó la construcción de su coche en función de la estrategia de carrera que pensaba seguir: un motor potente, seis cilindros en línea de 9,8 litros, pero poco peso (el sello de la casa) y no pretender apurar la máxima velocidad, sino mantener un ritmo que permitiera evitar que las ruedas sufrieran (eran habitual los reventones) y así tener que parar menos veces en los boxes y evitar riesgo de accidentes. El Marmon Wasp («Avispa») bautizado con este nombre por su color amarillo y parte posterior puntiaguda, era el único vehículo equipado con un solo asiento, que sería ocupado por el piloto Ray Harroun, en lugar de la habitual configuración de dos asientos, uno para el conductor, y un segundo que utilizaba el mecánico. La disposición de un solo asiento fue motivo de controversia. Se afirmaba que era peligroso pues el conductor no podría ser advertido por el mecánico de la posición de los otros coches que le seguían o estaban a punto de adelantarle. Como solución, el equipo de Marmon ideó un primitivo espejo retrovisor, el primero de su tipo según muchos historiadores. Por cierto, que Harroun luego contaba que el espejo vibraba tanto durante la carrera, que no pudo ver nada…

En cualquier caso, el Marmon pasó a la historia aquel 30 de mayo de 1911 como el coche ganador de las primeras 500 Millas de Indianápolis.

El modelo 34

En el año 1916 presentó el Marmon 34 (el que correspondía al utilizado por Dato), como una evolución del tipo 32. Estaba propulsado por un motor de seis cilindros, con una potencia de 34 caballos, de ahí su nombre. Era un avanzado automóvil para la época, que destacaba por el uso de aluminio en muchos de sus componentes, tanto mecánicos como de carrocería: el bloque motor, la caja de cambios, el diferencial, los guardabarros o el capó. La introducción en 1916 del Modelo 34 marcó uno de los primeros ejemplos de diseñar el automóvil como una entidad completa, desde el motor a la carrocería.

Contaba con diferentes tipos de carrocería, incluidos roadsters, speedsters, touring, y limousine, por nombrar algunas. El único chasis disponible tenía una distancia entre ejes de 3,45 metros, y el peso estaba en torno a los 1500 kilos.

La compañía promocionó el 34 cruzando los Estados Unidos en 1916 en menos de seis días, batiendo de esta forma por 41 horas el récord establecido por 'Cannon Ball' Baker que, con un Cadillac, había ido de Los Ángeles a Nueva York en siete días, once horas y cincuenta y dos minutos.

El 34, después de una serie de modificaciones fue, a principios de la década de 1920, el automóvil de producción más rápido fabricado en los Estados Unidos, algo que le hacía muy popular entre los contrabandistas de licor en plena Ley Seca…

La producción del Modelo 34 continuó hasta 1924, cuando fue reemplazado por los modelos 74 y 75.

Dieciséis cilindros

Como hemos dicho, los Marmon siempre fueron automóviles muy avanzados para su época. Y sin duda su obra cumbre fue el 16 V del año 1931, con un motor de dieciséis cilindros en V. Los constructores de la época buscaban, para los automóviles de lujo, poder contar con motores que vibrasen poco, fueran elásticos y con altas prestaciones. Estamos hablando de motores de elevadas cilindradas y, por tanto, con pistones de gran tamaño, por lo que no podían girar a muchas vueltas, con lo cual los de cuatro y seis cilindros estaban bastante limitados. Por eso nacieron los ocho, doce y, ya como máxima expresión técnica del fraccionamiento de cilindradas, los motores de dieciséis cilindros.

El V16 de Marmon no era el primero con este número de cilindros (ya hubo uno de Duesenberg utilizado en competición en 1919, o uno de Cadillac en un modelo de calle de 1930) pero si fue considerado como uno de los mejores de su época, como una verdadera joya mecánica, que le hizo merecedor del prestigioso premio de la Society of Automobile Engineers. Fue obra de Howard Marmon, George Freers y Thomas Litle, ingenieros con una gran experiencia a sus espaldas, que optaron por una V a 45 grados al igual que Cadillac. De este motor, que daba 200 CV, se fabricaron 390 unidades, algunas de las cuales se utilizarían en coches de récord.

Ampliar Un Sixteen de 1932, sin duda la obra cumbre de Marmon P.F.

Pero la crisis de 1929 cambió, como tantos otros, el panorama del automóvil y una de las marcas que no pudo resistir el cambio fue Marmon que, en 1933, cesó su producción.

Epílogo

Para la historia queda el recuerdo de una marca, de unos automóviles que no solo eran rápidos sino también muy fiables, aprovechando las innovaciones internas creadas por los ingenieros de la casa e incorporando los últimos avances disponibles.

Era una marca de prestigio que competía con Packard, Cadillac, Pierce-Arrow o Lincoln, los automóviles con los que estrellas de Hollywood, deportistas o multimillonarios se fotografiaban a su volante.

El actor Francis X. Bushman gastó casi 20.000 dólares en su Modelo 48 de 1915 personalizado, de color amatista. A Barney Oldfield, piloto pionero, recordado como el primer hombre en alcanzar las 60 mph en una pista ovalada, le gustó tanto el Marmon 34B de 1921 que condujo como el Indy Pace Car ese año, que lo compró: el ganador de la pole, Ralph di Palma, comentó después que aquel coche… ¡era el automóvil más rápido en la pista!

Ampliar Publicidad de Marmon del año 1907 P.F.

Cuando en 1928, Amelia Earhart regresó a Nueva York después de hacer su vuelo transatlántico, desfiló por Broadway en un Marmon Sixteen Convertible Sedan.

Pero quizás el mayor cumplido a Marmon se lo hizo Henry Ford, quien, antes de adquirir Lincoln Motor Car Company, iba al trabajo en un Marmon Modelo 34 con carrocería personalizada.

Sin duda una marca de automóviles con muchas historias que contar.