BYD, el fabricante chino que destronó a Tesla en ventas de coches eléctricos

BYD, fabricante de coches chinos, se ha alzado como líder en entregar más vehículos eléctricos en todo el mundo en el cuarto trimestre de 2023. Estas cifras le posicionan por delante de su rival Tesla. Y aunque la marca estadounidense fabricó 484.507 vehículos durante ese período, un aumento de más del 11% respecto al trimestre anterior; BYD ha logrado superar esa cifra al anotar unas ventas de 526.409 unidades. O lo que es lo mismo, un fabricante chino ha destronado al rey estadounidense.

En detalle, BYD ha anunciado un cierre de 2023 con un volumen de ventas récord, superando el objetivo de 3 millones de ventas anuales y se convierte en el fabricante con un mayor número de ventas de vehículos enchufables en el mundo por segundo año consecutivo. Por primera vez en el pasado año, BYD ha pasado a convertirse en uno de los 10 mayores vendedores de automóviles del mundo. En el mercado chino, BYD mantuvo su posición como fabricante de automóviles más vendido.

La presencia de BYD en el mercado internacional aumentó de forma notable en 2023 con un crecimiento de las exportaciones del 334,2%, hasta alcanzar las 242.765 unidades, y extendiendo su presencia a más de 70 países de seis continentes. Con la experiencia tecnológica de BYD y su compromiso de ofrecer a los consumidores globales soluciones de movilidad más ecológicas y eficientes, junto con el apoyo de socios globales de primer nivel, la tecnología y la gama de productos de BYD no sólo han logrado el reconocimiento de un gran número de compradores en todo el mundo, sino que también han recibido multitud de reconocimientos como el premio «Best Buy Car of Europe 2024» del BYD DOLPHIN o la elección del BYD SEAL como finalista del Car of the Year 2024.

Ampliar YANGWANG U8 P.F.

Todo gracias a que, en 2023, completó su matriz de marcas, incluyendo las series Dynasty, Ocean, DENZA, FANGCHENGBAO y YANGWANG. Esta evolución consolida la posición de BYD con una de las carteras de producto más amplias en el mercado de vehículos enchufables de todo el mundo.

Ampliar FANGCHENGBAO BAO 5 P.F.

DENZA, la marca premium de BYD, vendió 127.840 unidades en 2023, con el DENZA D9 como el monovolúmen más vendido del año. Además, la próxima actualización vía OTA desarrollada para el DENZA N7 reafirmará la posición de liderazgo de BYD en tecnología de vehículos inteligentes.

YANGWANG, división de lujo de BYD, y FANGCHENGBAO dedicada a producir vehículos especializados y personalizables, se lanzaron en 2023 e iniciaron sus entregas en noviembre, recibiendo una excelente respuesta del mercado. El YANGWANG U8 se convirtió en líder de ventas en el segmento de lujo de vehículos enchufables, mientras que el BAO 5 se afianzó en el segmento todoterreno.

