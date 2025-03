¿Será la luz V16 obligatoria para la moto? Pese a las ventajas que ofrece en caso de avería o accidente en carretera, las motocicletas no están obligadas a portar una baliza luminosa

Jueves, 6 de junio 2024, 09:00 | Actualizado 11:34h.

A partir del 1 de enero de 2026 la mayoría de los vehículos estarán obligados a tener una luz V16 conectada. Los turismos, autobuses, vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías deberán portar esta baliza luminosa que, en caso de incidente en la vía, les permitirá hacerse visible tanto física como virtualmente a los demás usuarios de la vía de forma segura. Sin embargo, esta medida no afecta a los motoristas. Los vehículos de dos ruedas no estarán obligados a llevarlos, pese a las ventajas que tiene contar con una de ellas.

No obstante, son muchas las ventajas que tienen las balizas de emergencia para los vehículos de dos ruedas, según recoge Help Flash. Por ejemplo, su reflector parabólico con tecnología led, permite que la moto sea visible en todas direcciones y a 1 km de distancia, aún en condiciones de baja luminosidad.

Se puede colocar en la parte trasera de la motocicleta, en el depósito, en la barra del espejo, sobre el asiento e incluso se puede instalar en el propio guardarraíl de la vía. Lo recomendable es colocarlo sobre el depósito de la moto o, en caso de llevar una maleta o baúl, adherirla a la parte superior del mismo.

También se trata de un dispositivo pequeño y manejable, lo que lo hace perfecto para las motos; y es compatible con todo tipo de condiciones meteorológicas: lluvia, nieve, viento o niebla.

Asimismo, y dado que cerca del 40% de las averías en carretera son eléctricas, se hace imposible el uso de las luces de emergencia y dispositivos cableados. Help Flash, por ejemplo, funciona con una pila alcalina comercial no recargable. Además, este tipo de pilas que no sufren sulfatación, permiten guardar el dispositivo hasta 4 años conservando más de un 80% de su capacidad.

Además de todos estos beneficios, la luz V16 conectada al activarse, envía de manera inmediata, automática y anónima una notificación al centro de control de tráfico de la DGT indicando su localización exacta y esta información es compartida en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional a los demás usuarios de la vía. De esta forma, los conductores podrán disponer previamente de la información sobre cualquier incidencia a lo largo de su trayecto, una notificación que no sólo aparecerá en los paneles de información variable que hay en las diferentes carreteras, sino que también estarán en las aplicaciones de movilidad en sus teléfonos.