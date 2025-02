Lucas Casasnovas, Seat MÓ: «Ya no contemplamos motos que sean de combustión»

Pepus Alonso Lunes, 26 de diciembre 2022, 23:12 Compartir

Nacido en Barcelona en 1971, Lucas Casasnovas dirige desde 2019 la división de movilidad urbana de la marca española conocida como Seat MÓ. Anteriormente trabajó en la consultora Roland Berger hasta que hace 20 años se incorporó al Grupo en el equipo de Marketing y Operaciones de Volkswagen España. En 2010 fue director Global de Lanzamientos de Volkswagen, cinco años más tarde director de Marketing de Producto en Europa del segmento compacto nivel mundial para posteriormente pasar a director global de Marketing de Seat.

Con todos estos puestos que ha ocupado en países diferentes la visión internacional del sector de la automoción la tiene clara y abierta. Los proyectos futuros que tiene esta marca, aparte de la comercialización de la nueva Mó 125 Performance, según Casasnovas, es «consolidar la posición de liderazgo que tenemos actualmente en la venta de motos eléctricas en Europa y una vez consolidada esta posición pensar en nuevos proyectos».

Con tantos modelos eléctricos que tienen en Seat entre patinetes, motos o coches el volumen para fabricar más vehículos con esta tecnología es superior. «Naturalmente, nosotros estamos apostando como Seat S.A. por la electrificación. Todo lo que sea añadir gama eléctrica consigue que seamos cada vez más una marca más sostenible y poder fabricar más unidades», explica.

Actualmente el partner de Seat donde fabrican estas motocicletas eléctricas es Silence y con todas las infraestructuras que posee la marca española no se entiende como no fabrican ellos mismos. «Hasta ahora hacer motos no sabíamos, estamos aprendiendo, pero tenemos contrato con Silence, estamos muy contentos con ellos, y de momento no pensamos cambiarlo. Seguiremos con ellos y si en un futuro vendemos muchísimo más o cambiaran las condiciones del entorno ya nos lo replantearíamos pero al día de hoy no está contemplado», añade.

En España los conductores que utilizan la tecnología eléctrica en sus vehículos están creciendo poco a poco, en parte, gracias a ustedes. «Nosotros hemos apostado por la electrificación. Nuestros productos son 100% eléctricos y no contemplamos motos que sean de combustión. Estamos convencidos que hay que pacificar las ciudades bajando el nivel de polución y bajar el nivel de los ruidos. No cabe ninguna duda que las ciudades con vehículos eléctricos son mucho más silenciosas y un tercer punto por el que apostamos en micro movilidad con vehículos más pequeños, como patinetes, motos, coches, micro coches, vamos que ocupamos menos espacio en la ciudad», manifiesta.

También Casasnovas ha tenido palabras al respecto a los micro coches. «En su día presentamos el concepto Minimó y aunque seguimos pensando en este concepto que creemos que tiene futuro, de momento, estamos concentrados en los patinetes y ahora en las motos. Ya cuando tengamos esto consolidado veremos el siguiente paso que hay que dar», detalla.

Con cuatro años en el mercado el escúter Seat Mó se vende en 15 países de todo el mundo con Latinoamérica o Marruecos incluidos. Las ventas a lo largo de estos años no paran de crecer desde las 4.000 unidades comercializadas en 2021, este año finalizará el año con una cifra superior. «Cómo Seat tenemos una cuota de mercado aproximada del 5% en Europa y nuestra visión de cara a los próximos cinco años debería ser similar», manifiesta.

Y es que este directivo cree firmemente que el futuro es la movilidad eléctrica. «Tenemos que asegurar que esa energía eléctrica que mueve los vehículos eléctricos sea renovable. Si no, no ganaríamos nada al medio ambiente. Los proveedores de este tipo de energía tienen que producir con energía renovable. España, por el sol y el viento que tenemos deberíamos ser líderes a nivel europeo», añade.

Asimismo, dentro de Seat el apartado de las motos eléctricas tiene un buen protagonismo. «En Seat somos la marca de micro movilidad y solo nosotros estamos produciendo patinetes y motos eléctricas y esa es la posición que queremos tener como proveedores para el Grupo Volkswagen», concluye.