Cómo llevar de forma segura la bicicleta en el coche este verano

Canal Motor y Patxi Fernández Martes, 4 de junio 2024, 09:56 Comenta Compartir

Una fórmula asegura que si en lugar de recorrer 692 kilómetros en coche lo haces en bicicleta, compensas el equivalente en carbono que costó la fabricación de la bicicleta. Las bicicletas y los patinetes ganan terreno a los tradicionales medios de transporte, el coche y el transporte público. Las bicicletas urbanas son las que más crecen en ventas, seguidas de las bicicletas eléctricas.

España se encuentra en un nuevo paradigma en lo que a la movilidad se refiere, dado que lidera la micromovilidad en Europa: el 30% de los españoles utiliza vehículos muy ligeros en los desplazamientos urbanos, según explican los diseñadores y fabricantes de bicicletas y productos de ciclismo, Trek.

El último Informe del Sector de la Bicicleta presentado por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) destaca el buen comportamiento de ventas en las categorías de bicicletas para desplazamientos urbanos (un 22,5% de incremento en unidades) y bicicletas eléctricas (+5,7%).

Pero además de haberse convertido en una alternativa de movilidad para el día a adía, no hay motivo para renunciar a la bicicleta durante las vacaciones. Sin embargo, si tenemos intención de llevar en coche nuestra bicicleta a nuestro destino de vacaciones, es necesario hacerlo de forma segura.

Las pautas van a depender del tamaño, tipo y número de bicicletas que se quieran llevar, según las recomendaciones de Norauto. Sin duda alguna, los portabicicletas son el mejor aliado para llevar la bicicleta en el automóvil de forma segura. Actualmente hay cuatro tipos de portabicicletas diferentes.

1 De techo

Es una buena opción para aquellas bicis de menor peso. Además, no interfiere en el maletero y, por lo tanto, permite total acceso. Hay portabicicletas de techo que no requieren de herramientas para su instalación. Es necesario contar con barra de techo y deben ser compatibles. Según el modelo, se puede minimizar el riesgo de daños en el cuadro. Se pueden transportar de 1 a 4 bicicletas. Es una buena opción para trayectos cortos. El consumo de combustible puede aumentar en más de un 35%.

2 De portón trasero o de maletero

Permiten el traslado de un mayor número de bicicletas, hasta tres. Se fijan sobre el portón trasero mediante cinchas. Debe dejar visible la placa de matrícula y las luces del vehículo (se puede añadir un soporte de placa y luces si es necesario). Se recomienda desmontar el portabicicletas de maletero cuando no esté cargado. El consumo de combustible puede aumentar en más de un 20%.

3 De enganche o de bola

Pueden ser suspendidos o de plataforma. Rápidos y fáciles de instalar. En este caso, sí permiten el acceso al maletero aunque ya estén las bicicletas instaladas. Se pueden transportar hasta 4 bicicletas cuando es de plataforma. En el caso de los modelos suspendidos se pueden llevar hasta 5 siempre que no se superen los 60-65kg. Igualmente, debe ser visible la placa de matrícula y las luces. Esto se consigue, sobre todo, si se trata de portabicicletas de enganche con plataforma. En caso contrario, se puede añadir un soporte de placas y luces. Es una solución perfecta para trayectos largos y puede suponer un consumo de combustible extra de más del 10%. Como su nombre indica, es necesario contar con una bola de enganche.

4 De remolque

Es la opción perfecta cuando hay que transportar un elevado número de bicicletas. Algunos remolques permiten llevar hasta siete bicicletas. Es necesario instalar en la plataforma portabicicletas de techo para ubicar las bicis. Es importante tener en cuenta que no se debe exceder el límite autorizado por el fabricante en lo que respecta al peso.

Desde Norauto se remarca la importancia de consultar la normativa de otros países en caso de circular por carreteras extranjeras en lo que respecta al uso de portabicicletas, ya que puede variar de un país a otro.

Ampliar Hay que respetar las normas de tráfico F.P.

Una vez instalado el portabicicletas, hay que tener en cuenta que si no se visualiza la matrícula ni las luces traseras, hay que colocar un dispositivo de alumbrado y señalización y una placa de matrícula fuera de la carga.

La placa de señalización V20 es obligatoria en todos los vehículos que transportan una carga que sale más de un 10% de la proyección de dicho vehículo. En los casos en que la carga es indivisible, ésta no debe sobresalir más de un 15%.

Si la bicicleta ocupa el ancho completo del vehículo, se colocará una señal en cada extremo, configurando con las líneas rojas de la señal una V invertida.

Es obligatorio el retrovisor derecho si el conductor no puede ver por el retrovisor interior. Además las bicicletas no pueden sobresalir por los lados, es decir, la normativa no permite que la carga sobresalga lateralmente.

Más información





Si se trata de bicicletas eléctricas, se debe revisar la compatibilidad. Hay que tener en cuenta que estas bicicletas son de mayor tamaño y tienen más peso. Por lo tanto, los portabicicletas deben ser capaces de transportar este tipo de eBikes.

Temas

Automóviles

Motor