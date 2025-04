Qué llevar, cómo colocar y viajar con equipaje en moto

A.P. Viernes, 25 de abril 2025, 09:00 Comenta Compartir

Saber dónde y cómo colocar el equipaje en la moto es algo fundamental para no perjudicar la estabilidad dinámica de la moto, ya que no hay que olvidar que un viaje en moto no será como en un coche, donde podemos guardar el equipaje cómodamente en el maletero, sino que debemos pensar detenidamente cuál será su mejor ubicación. Bien es cierto que en verano disfrutamos más viajando, y más en viajes como el de este fin de semana al Gran Premio de MotoGP en Jerez es este vehículo, pero su espacio es muy reducido.

Lo primero que debes hacer para guardar tu equipaje en la moto, es comprar unas maletas de viaje aptas para ella, ya sean de la misma marca o estén homologadas para tu modelo de motocicleta, tal y como detallan desde Pont Grup. En el mercado encontrarás una amplia variedad de kits de maletas de todos los tamaños y hechas con materiales de máxima calidad, que se adaptarán perfectamente a lo que buscas. Y además de las maletas, también es recomendable contar con una mochila y un pulpo o red, ya que son elementos que aumentarán la capacidad de carga, aportando una gran comodidad durante tu viaje.

¿Y qué debemos llevar? Siempre hay que reservar un hueco para llevar dos kits muy importantes: el de herramientas y el de primeros auxilios. En el primero, es recomendable llevar un kit reparapinchazos, un compresor, una herramienta multiusos, unas bridas, cinta americana y recambio de bombillas, fusibles y aceite. En el segundo debemos incluir lo más básico, gasas, vendas, tijeras, agua oxigenada y esparadrapo.

Si el viaje es largo, llevaremos bastante equipaje por lo que es imprescindible que nos aseguremos de llevar la carga bien distribuida antes de iniciar la marcha. Es básico que el peso se distribuya de forma similar en ambos lados, para evitar desequilibrios, y que las maletas sean estancas e impermeables, para que el equipaje no se moje en caso de lluvia. En viajes largos, las maletas tienen a moverse por lo que es imprescindible asegurarse de que están bien sujetas.

Desde Pont Grup recomiendan que, a la hora de preparar el equipaje para tu viaje en moto, «es que únicamente lleves contigo aquellas prendas que vayan a ser realmente imprescindibles. Piensa que cuanto menos equipaje lleves, menor será el peso, y por tanto, mayor tu comodidad». También que «las camisetas de algodón o lycra serán unas de tus mejores aliadas, ya que además de ser cómodas, son de fácil limpieza y secado», puntualizan.

Al mismo tiempo, detallan que, en cuanto a la ropa interior, «es posiblemente el punto en el que menos tendrás que escatimar, ya que contar con la suficiente ropa íntima será indispensable para disfrutar de la máxima comodidad durante tu viaje». «Tampoco olvides llevar contigo unas chanclas en tu equipaje de moto , ya que una vez finalices la etapa, te harán subir al cielo al quitarte las botas y dejar respirar a tus pies. Además, si viajas a algún destino costero, las chanclas te aportarán la comodidad que necesitas», añaden.

Teniendo claro las prendas que no podrán faltar en el equipaje de moto, cabe destacar que existe una amplia variedad de objetos que deberían viajar contigo de forma casi imprescindible, ya que te ayudarán a salir de cualquier contratiempo que puedas tener en la carretera. Éstos son: cinta americana, bridas de plástico y toallitas húmedas, gafas de sol, chaleco reflectante, bolsas (tantas como puedas), linterna de mano, kit básico de herramientas, botiquín, navaja multiuso, manómetro, spray para cadenas, candado, batería externa para el móvil, toallas...