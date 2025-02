Linda Jackson, CEO de Peugeot: «Vamos a reducir el coste de los coches eléctricos en un 40% de cara a 2030»

N. Soage Jueves, 16 de junio 2022, 00:17 Compartir

Linda Jackson fue nombrada directora general de la marca Peugeot hace pocos meses, una nueva posición que tomó como un «reto todavía más apasionante», puesto que tras su salida de Citroën, suponía la llegada del lanzamiento del grupo Stellantis. Tras estos primeros meses y su amplia experiencia en el sector del automóvil, nos ofrece su visión sobre el propio fabricante del León, así como del futuro del automóvil, que pasa por una flota 100% eléctrica.

Lo que estamos haciendo en Peugeot, que es parte de Stellantis, es asegurarnos de que cumplimos esa normativa introduciendo 100% eléctricos para el año 2025, es decir, que para este año la totalidad de nuestros modelos tendrá una versión electrificada. Ya estamos al 80%, y en cuanto a nuestros vehículos comerciales 100% ya tienen una versión eléctrica.

Pero, al mismo tiempo, los Gobiernos y la legislación tiene que asegurarse de que exista la necesaria infraestructura para apoyar, ya que esto es un problema. Estemos en el mercado que estemos, es una de las grandes preguntas que nosotros como ciudadanos tenemos que tener para la gente que está en la política.

Asimismo, Peugeot está en un mercado mundial, y esto está muy enfocado en Europa. Así que tenemos que asegurarnos de que vamos a la velocidad de estos mercados que no están tan avanzados como el europeo. Por lo tanto, Peugeot tiene que tener una perspectiva europea, pero al mismo tiempo, si quiero que la marca crezca, tengo que centrarme también en otros mercados como son también los coches de combustión interna.

España es el país número dos en cuanto al tamaño para Peugeot, siendo Francia el número uno ya que es la cuna de la marca; pero España tiene el 8% de cuota de mercado representaba a finales de abril, desde entonces desde un punto de vista comercial es fundamental para Peugeot. Y luego también desde un punto de vista industrial también es tremendamente importante. En la fábrica de Vigo estamos produciendo el 2008, el Rifter, el Partner... es decir, van a seguir siendo fábricas muy importantes dentro de la estrategia de Peugeot y de Stellantis. Eso sí, siempre y cuando sean unas fábricas que se caracterizan como en la actualidad por su eficacia y por que son realmente buenas.

Esto es una crisis que se ha unido al tema de la Covid, el aumento de los precios de las materias primas y los fabricantes que están teniendo éxito, entre ellos Peugeot porque tenemos una buena cuota de mercado, pues tenemos que ser ágiles y encontrar soluciones. No sabemos cuando va a terminar la crisis de los microchips, por lo que estamos intentando hacer es ser muy ágiles y no solo en cuanto a los chip, sino ágiles en nuestro día a día, con nuestras fábricas, encontrando otros chips; y ver a largo plazo lo que tiene que ver con la inversión y que Peugeot, dentro de Stellantis, tenga un control a largo plazo de la estrategia a nivel vertical. Es decir, que será a fin de cuentas la agilidad de la empresa.

Creo que en los últimos 10 años ha hecho un gran esfuerzo para llegar a ser un gran generalista premium y estamos teniendo mucho éxito y queremos continuar con ese posicionamiento que nos diferencia de otras marcas de Stellantis y nos da la capacidad de, dentro del Grupo, tener otras marcas también con otro posicionamiento. Este movimiento de ir hacia un mercado más premium nos ha dado éxito y queremos mantener esa posición, y ha demostrado también tener mucho éxito en España, así que es una solución que ha sido muy exitosa y queremos continuar con ella.

Una muy buena pregunta, que básicamente no solo se centra en Peugeot, si no también en los incentivos que de el Gobierno para que haga más fácil la compra del vehículo eléctrico; y creo que hay dos partes que tenemos que ver: desde el punto de vista de Peugeot, en primer lugar, es muy importante que tengamos en Europa una gama totalmente electrificada, disponible para nuestros clientes a partir de 2025, y como Peugeot es parte de un grupo más grande, de Stellantis, lo que nos hemos comprometido es de cara a 2030 que vamos a reducir el coste de los coches eléctricos en un 40% y tener un mix 100% eléctrico para Europa también para ese año. Es decir, que es un compromiso muy grande para nosotros el tener que reducir los costes, pero bueno también, por otro lado, que el Gobierno también ayude en este esfuerzo de electrificar el parque móvil en Europa.

También que nos se nos olvide que Peugeot como parte de Stellantis tenemos acceso a una gama de soluciones de movilidad, el Free2Move, carsharing... podemos ofrecer distintas cosas y ofertas para que la gente no tenga que ser necesariamente propietaria de un coche. Es decir, hay otra serie de formas de movilidad para los clientes, y es fundamental que tengamos en cuenta que Peugeot tiene la capacidad de ofrecerlas. De hecho, en España tenemos el 208 eléctrico como parte de este Free2Move, lo que ayuda a que la gente tenga acceso a este tipo de coches sin necesidad de comprárselo.

Sí, por supuesto. Al final se trata de adaptarse, ser ágiles y tener cuantos más Peugeot en las carreteras mejor, y que la gente tenga acceso a la marca. Llevamos ya 211 años trabajando y adaptándonos para que nuestros clientes puedan tener un Peugeot, así que por supuesto. Y cuando hablamos de Peugeot no solo hablamos de vender, si no de la movilidad en su conjunto.

Buenísima pregunta, pero imposible de contestar porque no tengo ni idea. Quizá la edad tiene algo que ver por supuesto porque los que tienen menos de 25 años prefieren el carsharing, y la investigación a la que hemos llegado nos enseña que a partir de esa edad, con familia, sí prefiere tener acceso a un coche, entonces no puedo contestar a la perfección, es fantástica, pero no puedo. Y por eso que queremos tener todas estas funciones, para que así quizás el tiempo nos indique cual es la mejor solución.

Siempre estamos mirando al futuro y vamos a revelar algo. Hemos dejado ver hace pocos días el nuevo 408 que va a salir, lo vamos a revelar abiertamente en junio y va a tener una silueta completamente nueva de Peugeot. No vamos a reemplazar ningún modelo, va a ser completamente nuevo, y aquí vamos a ofrecer un concepto totalmente distinto en lo que a la silueta del coche se refiere y va a ser muy sorprendente y en línea con la concepción de marca de Peugeot.

El Motorsport para nosotros es muy importante, los vehículos deportivos y los hypercar de Peugeot, porque es un laboratorio de ideas, es decir, que utilizamos el Peugeot Sport para generar nuevas tecnologías, por ejemplo con los híbridos, electrificación, suspensión... que luego vamos a utilizar en coches que conducimos tu y yo. Así, es muy importante esta división entonces porque es un laboratorio tecnológico. Por ejemplo, en cuanto al 508 PSE, el buque insignia de Peugeot, es un nexo entre Peugeot Sport y los vehículos que nosotros conducimos. Y es muy importante el hecho de que este modelo sea un híbrido, que no sea un coche de combustión interna porque ya estamos embarcados y vamos a todo motor en nuestra estrategia de electrificación.