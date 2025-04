La inteligencia artificial (IA) de ChatGPT llega a los coches

Canal Motor y Patxi Fernández Domingo, 30 de junio 2024 | Actualizado 01/07/2024 07:04h. Comenta Compartir

Hace no demasiados años los coches eran simplemente un medio de transporte. ahora, gracias a la tecnología, se han convertido en auténticos sistemas multimedia. Y con la incorporación de la inteligencia artificial todavía nos queda mucho por descubrir.

Las principales marcas incorporan poco a poco sistemas de infoentretenimiento de nueva generación ahora también equipados con la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT. Es el ejemplo de Volkswagen, con modelos que cuentan con esta herramienta en su familia de coches eléctricos ID, así como en el nuevo Golf, el nuevo Tiguan y el nuevo Passat.

Se puede acceder a ella mediante el asistente de voz IDA y ofrece una serie de nuevas opciones que van mucho más allá del control por voz disponible anteriormente. Por ejemplo, ahora los clientes pueden leer en voz alta los resultados de las búsquedas e interactuar con el coche mediante lenguaje natural.

Los modelos actuales de Volkswagen ya permiten a los usuarios controlar los sistemas de infoentretenimiento, navegación y climatización mediante el asistente de voz en línea IDA. El vehículo también puede responder a preguntas sobre diversos temas.

Pero con la introducción de ChatGPT, las posibilidades se han ampliado considerablemente: por ejemplo, la IA puede proporcionar información sobre atracciones turísticas, informar sobre pasados torneos de fútbol o ayudar a resolver problemas de matemáticas. Todo esto funciona de forma intuitiva: el conductor simplemente habla con el asistente en lenguaje natural, sin necesidad de apartar la vista de la carretera.

Los clientes de Volkswagen que ya dispongan de una cuenta para VW Connect/VW Connect Plus pueden utilizar el asistente de voz IDA como de costumbre: no necesitan un acceso adicional ni una aplicación adicional. El asistente digital se activa diciendo «Hola IDA» o pulsando el botón del volante. Solo si el sistema Volkswagen no puede responder a una consulta, esta se reenvía de forma anónima a ChatGPT; la respuesta se ofrece entonces con la voz familiar de Volkswagen. ChatGPT no accede en ningún momento a los datos del vehículo. Las preguntas y respuestas se eliminan inmediatamente para garantizar una protección óptima de los datos. El asistente de voz online se puede desactivar en el área de ajustes de la aplicación Volkswagen o en los ajustes de privacidad del sistema de infoentretenimiento.

Fácil de usar, sin necesidad de una cuenta adicional

En enero de 2024, Volkswagen presentó en la feria de electrónica CES 2024 los primeros vehículos con ChatGPT integrado en el asistente de voz IDA. La tecnología está disponible actualmente en los idiomas del sistema: inglés (EE.UU.), inglés (Reino Unido), español, checo y alemán.

Su uso en los vehículos Volkswagen ha sido posible gracias a la colaboración con Cerence Inc, líder mundial en soluciones de IA para automoción, y su Cerence Chat Pro, que utiliza diversas fuentes -entre ellas ChatGPT- para permitir a IDA ofrecer respuestas precisas y relevantes a casi todas las consultas imaginables.