Cómo instalar las cadenas de nieve en tu coche: La guía definitiva

Las temperaturas han bajado considerablemente estos días, y con este descenso aumentan las posibilidades de nevadas donde menos te lo imaginas, y más aún en zonas de montaña y en determinados puntos de la península. En estos casos, puede ser necesario tener que recurrir a las cadenas de nieve, un elemento de seguridad indispensable para poder circular cuando la carretera queda totalmente cubierta. Y es un elemento que muchos conductores todavía desconocen cómo deben instalarse y qué pasos hay que seguir para hacerlo correctamente.

Uno de los puntos más importantes que los conductores deben conocer es, sin duda, qué tipo de cadenas hay en el mercado y cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades. Norauto indica que las cadenas de nieve metálicas proporcionan un gran agarre sobre nieve y hielo y garantizan una mayor adherencia, aunque suelen ser más complicadas de instalar que las textiles. Por otro lado, están las cadenas textiles que son más fáciles de colocar y pesan mucho menos, por lo que su almacenaje también es más sencillo. Este tipo de cadenas ofrecen una buena adherencia y una conducción más cómoda que las cadenas metálicas, aunque tienen menor agarre. Además, hay que tener en cuenta que no dañan sistemas como el ABS o ESP.

Por último, en el mercado también están disponibles las cadenas híbridas o mixtas, que son de montaje sencillo y rápido, pero hay que utilizar más fuerza para ajustarlas. Son especialmente indicadas para aquellos usuarios que utilizan las cadenas con mucha frecuencia. Asimismo, Norauto puntualiza que las cadenas pueden ser sustituidas por neumáticos de invierno o neumáticos "all season" siempre que lleven las siglas M+S, un marcaje que indica que pueden circular sin cadenas.

«Las cadenas deben ponerse siempre que se requiera y no sólo cuando sea obligatorio, es decir, siempre que haya nieve en la carretera, es recomendable recurrir a uno de estos sistemas para que el coche pueda circular sin complicaciones. Por ello, aunque la normativa no obligue a llevar las cadenas de forma permanente en el maletero, recomendamos hacerlo siempre que haya previsión de nevada o se vaya a circular por zonas de montaña, sobre todo si hay una bajada importante de las temperaturas», señala Julio Gómez, gerente de mercado de Neumáticos de Norauto España.

Correcta instalación

Practicar antes resulta fundamental. De esta forma, el conductor no se verá desbordado por la situación y el estrés que puede surgir en ese momento. La práctica con anterioridad permite conocer qué pasos se deben seguir y qué se debe evitar.

No todas las cadenas son compatibles con todos los vehículos. No es lo mismo un neumático que requiere una cadena estándar de 7 mm que la que necesita un SUV o 4X4. Las cadenas que se utilizaban para un vehículo anterior pueden no valer para uno nuevo.

Se recomienda colocar las cadenas en un lugar apartado del tráfico y, por supuesto, colocar la señal V-16 para ser más visibles. El usuario debe llevar el chaleco reflectante y utilizar guantes para evitar cortes, una linterna por si hay poca luz y una manta por si hay que apoyarse en el suelo.

Asimismo, se deben poner sobre las ruedas motrices. Si el vehículo es de tracción delantera, deben ir en las ruedas del eje delantero. Si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En el caso de los 4x4 con tracción integral, se recomienda poner las cadenas en los cuatro neumáticos.

Y a la hora de instalarlas, seguir todos los pasos e indicaciones del fabricante. No todas se ponen de la misma forma, aunque efectivamente hay unos pasos comunes que pueden servir de guía: Estirar las cadenas sobre el suelo y levantarlas hasta la parte superior del neumático, cerrar el aro para que quede apoyado sobre la goma, estirar la cadena sobre la banda de rodadura, desplazar el vehículo unos centímetros para que la rueda pise sobre la cadena; y se debe cubrir la rueda y unir todos los enganches y tensores. Se sabe que la cadena está bien ajustada cuando la holgura no supera los 1,5 centímetros si se tira de ella sobre la banda de rodadura.

Algunas cadenas cuentan con tensores automáticos que se ajustarán a la rueda cuando se inicie la marcha. Otras son manuales y es necesario ajustarlas después de haber recorrido algunos metros con el coche. Norauto recomienda circular 100 metros para posteriormente volver a ajustarlas.

«Unas cadenas mal instaladas pueden provocar daños en las llantas, en la carrocería del vehículo e incluso en algunos sistemas de seguridad. Si se escuchan ruidos extraños o se percibe que las cadenas están sueltas, hay que detener el vehículo en un lugar seguro y colocarlas correctamente», indica Gómez. Además, es importante no seguir circulando con las cadenas si no hay nieve o hielo. «Si las condiciones de la vía son óptimas, se deben retirar lo antes que sea posible para que no provoquen daños en los neumáticos y en otros sistemas de seguridad como el ABC o ESP. En el caso de cadenas textiles y en ausencia de nieve o hielo, pueden llegar a romperse por la fricción con la carretera», apunta.

Una vez retiradas, hay que limpiarlas y lavarlas, quitando los restos de nieve. Norauto aconseja dejarlas secar y guardarlas en el dispositivo de almacenaje del fabricante.

Por último, la compañía recuerda ser especialmente precavidos al volante ante la presencia de nieve o hielo en la carretera. Los conductores deben reducir la velocidad y adaptarla a las condiciones de la vía. Tampoco se pueden exceder los 50 km/h y hay que seguir en todo momento las indicaciones de las señales y, sobre todo, de los paneles de información y agentes de Tráfico. Hay que evitar los acelerones bruscos y frenazos, aumentar la distancia de seguridad y conducir preferiblemente en marchas largas.