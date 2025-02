La impactante imagen de la Guardia Civil de cómo el casco te salvará la vida en moto

S. M. Lunes, 13 de junio 2022, 02:14 Compartir

El equipamiento de protección ayuda a los conductores de motocicletas y ciclomotores a reducir la gravedad de un accidente. Sin embargo, éstos suelen subestimar los daños que se pueden producir y las ventajas de un buen equipo de protección. A diferencia de los conductores de turismos, disfrutan de la sensación de conducir al aire libre, pero están más desprotegidos en caso de accidente.

Así lo destaca la Guardia Civil a través de sus redes sociales, a través de una impactante imagen, la cual demuestra lo importante que es llevar casco en moto.

¿Tienes miedo a despeinarte?

No lo dudes, tu cabeza es mucho más frágil que tu último "look"

Ponte el casco, te salva la vida#SeguridadVial pic.twitter.com/gihj7J26gP — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 7, 2022

De hecho, según la OMS, el casco reduce el número y gravedad de las lesiones. En accidentes graves, el 20% de los cascos salen despedidos debido a la elección de tallas inadecuadas o a no encontrarse bien abrochados.

En cualquier caso, deben llevar una etiqueta de homologación ECE bien visible; cubrir la frente por encima de las cejas; no moverse, ni caer sobre los ojos o la frente; no obstaculizar la visión periférica; y si se llevan gafas, no presionarlas ni reducir la visibilidad. Es indispensable abrochárselo adecuadamente y nunca reutilizarlo después de haber sufrido un impacto violento.

Asimismo, debes recordar que los cascos de policarbonato (plásticos) suelen caducar a los 5 años, siempre y cuando el mantenimiento sea correcto, si por ejemplo lo utilizamos a diario y durante varias horas su durabilidad se verá acortada. Hay que prestar atención a lo que indica cada fabricante y respetar su fecha de caducidad. También, debes tener en cuenta su cuidado cuando no lo estés utilizando. Guardarlo en su funda evitando siempre su exposición a temperaturas extremas. Sé consciente que los materiales que forman tu casco pueden sufrir tanto con temperaturas muy bajas como con temperaturas muy altas.

Los cascos fabricados en mezcla de fibras o fibra de carbono duran más tiempo, alrededor de 8-10 años, siempre y cuando -y esto sirve para cualquier caso- no hayan sufrido ningún desperfecto, golpe o caída. Esta excepción debes aplicarla para cualquier caso y cualquier tipo de casco. En caso de un duro golpe o caída (incluso de tu estantería al suelo) es necesario cambiar el casco o por lo menos llevarlo a una tienda especializada para que le realicen un diagnóstico.

El relleno interior también hay que tenerlo en cuenta. Debe ajustarse bien a nuestra cabeza, si la mueves de lado a lado o de arriba abajo y el casco tiene holgura también ha llegado el momento de cambiarlo. Ten en cuenta que si haces un uso intensivo puede que se desgaste o se deteriore antes de su fecha de caducidad. Igualmente, la humedad es el peor enemigo del acolchado. Puede acabar con su en poco tiempo si no lo cuidas como es debido.