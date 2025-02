Los hitos que han marcado el 30 aniversario del Festival de Velocidad de Goodwood

N. S. Lunes, 17 de julio 2023, 16:00 Comenta Compartir

Después de un fin de semana lleno de acción y aniversarios, la 30 edición del Festival de Velocidad de Goodwood ha llegado a un cierre memorable. El domingo, el evento se reanudó después de que el Festival fuera cancelado, por primera vez en 30 años, en la jornada del sábado debido a una advertencia de viento severo en el área de Goodwood. Aunque el clima detuvo las festividades por el día, el evento volvió a estar en pleno apogeo el domingo con un trío de emocionantes momentos de balcón para los ganadores de Ferrari Le Mans, James Calado, Antonio Giovinazzi y Miguel Molina, los equipos y pilotos de MotoGP, y el campeón de F1 Sebastian Vettel.

El evento celebró más hitos que nunca, ya que ha estado marcado por dos aniversarios importantes para Goodwood: 75 años de automovilismo en Goodwood y 30 años del propio Festival. Para celebrar y honrar el 30 aniversario, el duque de Richmond inauguró el evento de 2023 en su Jaguar D-Type, el mismo auto en el que inauguró la primera edición del evento en 1993, convirtiéndolo en un momento de círculo completo para Buena madera.

Porsche también celebró su 75 aniversario, ya que se convirtió en el primer fabricante en crear la característica central por cuarta vez en la historia del evento. Exhibiendo algunos de los modelos más icónicos, la escultura tan esperada presentó el Porsche 804, 963, 962 356 y la variación en el 911, el 992 y el 997. Un desfile de Porsche que abarca la historia de la marca sorprendió a los espectadores durante el fin de semana, incluidos los modelos. desde el 718/8 Spyder de 1961 hasta el 963 de 2023. En otras partes del evento, Porsche Art of Dreams 'Dream Big' también causó impacto. La impresionante obra de arte creada por Chris Labrroy hizo su debut en el Festival cuando un piloto de carreras gigante emergió del Cricket Pitch.

Otras celebraciones notables incluyeron el centenario de las 24 Horas de Le Mans, 75 años de Lotus, 75 años de Nascar, 60 años de McLaren y 50 años de WRC; junto con la mayor celebración del evento de MotoGP. Seis equipos actuales de MotoGP junto con una gran cantidad de pilotos y campeones históricos participaron en la tanda exclusiva de motocicletas Grand Prix que se desarrolló durante el fin de semana. Aprilia Racing, CryptoDATA RNF MotoGPTM Team, Ducati Lenovo Team, GASGAS Factory Racing Tech3, LCR Honda y Red Bull KTM Factory Racing viajaron a Goodwood antes del Gran Premio de Gran Bretaña en agosto.

Ampliar El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel P.F.

Como siempre, el Festival de Velocidad de Goodwood dio la bienvenida a leyendas de todo el mundo del automovilismo. Desde pilotos actuales y anteriores de Fórmula 1 hasta pilotos de MotoGP y ganadores de Ferrari Le Mans, hubo algo para cada aficionado a las carreras. El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, estuvo en el evento el domingo en una exclusiva de combustible sostenible. Vettel subió a la Colina en varios autos de su colección personal, incluido su ex Nigel Mansell 1992 Williams FW14B y ex Ayrton Senna 1993 McLaren MP4/8. Habiendo lanzado su campaña de combustible sostenible en 2022, 'Race Without Trace', Vettel alentó la adopción de combustible sostenible tanto por parte de la industria del automovilismo como del mundo en general, reuniéndose con los fanáticos en su Forest Paddock Shelter en el F1 Pit Lane presentado por Sky.

Goodwood tuvo el placer de dar la bienvenida a varios equipos actuales de Fórmula 1, incluidos McLaren Formula 1 Team, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Scuderia Ferrari Formula 1 Team y Williams Racing. Conocido por ser el lugar para conocer a tus héroes de F1, el F1 Pit Lane presentado por Sky brindó la rara oportunidad de ver autos legendarios de todas las décadas y conocer a los equipos y pilotos, con multitudes reunidas para conocer a Oscar Piastri y Alex Albon. Un momento conmovedor tuvo lugar en la colina cuando el actual piloto de reserva del equipo de Fórmula Uno Mercedes-AMG Petronas, Mick Schumacher, se puso al volante del Mercedes-AMG F1 W02, que su padre condujo durante la temporada de Fórmula 1 de 2011.

Ampliar Pilotos de Moto GP P.F.

Otros pilotos que se unieron a nosotros durante el fin de semana fueron Esteban Gutiérrez, Jenson Button, Karun Chandhok, Mika Häkkinen, Damon Hill, Travis Pastrana y Mark Webber.

Asimismo, destaca la colección de 240 vehículos espectaculares y únicos que se subastaron en la Subasta Bonhams Cars el viernes por la tarde. Los aspectos más destacados incluyeron el Koensigsegg CCGT GT1 Competition Coupé de 2007, el clásico Aston Martin DB5 de James Bond de 1964 y el superdeportivo Mercedes-Benz SLR McLaren, por nombrar solo algunos.

De igual modo, los visitantes del Festival fueron algunos de los primeros en ver exclusivas, debuts y revelaciones del mundo automotriz. En el transcurso del fin de semana, AIM EV Sport 01, Alpine A110 R, Alpine A290_β, Bentley Batur, Bentley Speed Six Continuation, BMW 5 Series, Caterham Electric Seven, Caterham Project V, Eccentric Diablo, Ferrari KC23, Genesis GV80 Coupe Concept , Genesis X Convertible, HiPhi Z, HiPhi Y, Hyundai Ioniq 5 N, Ineos Grenadier Quartermaster, Kia EV9, Lamborghini Revuelto, Lamborghini Huracan Sterrato, McLaren 750S, McLaren Solus GT, McMurtry Spéirling PURE, Mini Aceman, MG4 XPower, MG Cyberster, Se dieron a conocer Nio ET5, Porsche 718 Spyder RS, Porsche Cayenne, Porsche Mission X, Renault R5 Turbo 3E y Porsche 911 Reimagined by Singer DLS Turbo Project, el mayor número de debuts visto en el Festival of Speed en sus 30 años de historia.