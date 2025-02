Las herramientas que no deben faltar en tu coche para viajar seguro en Semana Santa

Canal Motor Martes, 4 de abril 2023, 23:26 Comenta Compartir

Ya sea un viaje corto o un traslado de largo recorrido, los atascos suelen aumentar la probabilidad de sufrir alguna avería (ya sea por algún impacto o por fallo de alguna pieza).

Se calcula que tres de las reparaciones más frecuentes en carretera las podría solventar el propio conductor, aunque siempre con unas nociones básicas y recordando la importancia de utilizar el chaleco reflectante y las nuevas luces de emergencia V16 (sustituyen a los triángulos de emergencia) en caso de tener que bajar de coche y resolver la avería.

En este sentido, el RACE indica que los fallos en las baterías de los vehículos volverán a ocupar el primer puesto en cuanto a necesidades de asistencia, por delante de problemas con los neumáticos, los derivados del motor y los accidentes de tráfico.

Lo más habituales el pinchazo de una rueda. Por otra parte, la mayor parte de averías que se dan en el motor del vehículo se producen porque se han aflojado los manguitos, o incluso se han roto. Los manguitos son piezas de goma que se encargan de proporcionar aire al motor, permitiendo que los hidrocarburos presentes en los gases de combustión se regeneren. Si estos se rompen, el rendimiento del motor disminuiría y podría dejarnos tirados en medio de la carretera.

Por este motivo, si detectas unos sonidos poco comunes en el motor mientras conduces, especialmente al acelerar, será una señal clave de que deberás repararlos de forma inmediata. Pero no te preocupes, arreglarlo es más sencillo de lo que piensas si tienes una carraca o llave de vaso. Primero necesitarás localizar en el motor la caja de filtro de aire, donde encontrarás los tubos de aire y, en concreto, estos manguitos. Una vez lo encuentres, observa como estos manguitos están unidos con bridas metálicas, haz uso de la carraca o llave para apretarlas y evitar que se salgan.

En caso de rotura de uno de estos componentes, se podría realizar una función de reemplazo (siempre que se tenga un manguito similar a mano) o bien intentar una reparación sencilla para evitar fugas y llevar el coche a reparar.

Por último, y no por ello menos importante, hay que asegurarse de que todos los sistemas de iluminación funcionan, controlando que no haya bombillas fundidas y que la regulación en altura del haz sea la correcta.

Los expertos de Oscaro, la plataforma líder en venta de recambios online, desvelan las 5 herramientas básicas que no pueden faltar en el equipaje durante los desplazamientos de Semana Santa:

1 Gato hidráulico

Durante la conducción, es factible que pinches una rueda, ya sea por carretera o (muy especialmente) por campo. En este sentido, el gato hidráulico es una herramienta que no puede faltar en nuestro kit. Si eres manitas y tienes una rueda de repuesto, llevar un buen gato hidráulico puede marcar la diferencia. Utilizarlo es de lo más simple y te permitirá cambiar la rueda de forma sencilla y rápida.

2 Destornillador y llave inglesa

El paso del tiempo afecta a todo, también a nuestro coche. Algunos tornillos o tuercas se pueden soltar o aflojar, de ahí que una llave inglesa y un destornillador sean dos buenos aliados. se aconseja contar con un destornillador con cabezas intercambiables para asegurarte de que puedes apretar cualquier tipo de tornillo sin preocuparte del cabezal. En caso de no disponer de uno de este tipo, lleva contigo al menos un destornillador de estrella, ya que suele ser el tipo de cabezal más común para el vehículo. Una llave inglesa ajustable, gracias a su capacidad para amoldarse a cualquier tipo de tuerca o tornillo, podrá ser la dupla perfecta del destornillador, con la que ninguna pieza suelta no quede bien apretada.

3 Llaves de vaso y de carraca

Cada vehículo lleva está compuesto de cientos de piezas distintas, por lo que no existe una herramienta que se adapte a cada una de ellas y sus distintas formas (circular, hexagonal, etc.). De hecho, es común intentar utilizar cabezales que no corresponden para aflojar una tuerca o tornillo, algo que puede hacer que se descabece la pieza y se dañe la llave. Por este motivo, es crucial llevar en nuestro maletero un kit de llaves de vaso y de carraca variado que incluya también llaves Allen y Torx, ya que nos será de gran ayuda a la hora de hacer alguna pequeña reparación en el motor.

4 Llave dinamométrica

Contrariamente a lo que pueda parecer, las tuercas y tornillos de un vehículo no se tienen que apretar hasta la extenuación, sino que cada una de estas piezas lleva asociada un nivel de «fuerza» o «presión» (esta medida aparece en el libro de mecánica del vehículo) para indicar cuando está bien puesta. Para evitar romper o pasar de rosca una pieza, es clave que a la hora de hacer reparaciones tengamos a nuestro alcance una llave dinamométrica, que nos será muy útil a la hora de realizar reparaciones como cambiar una rueda, por ejemplo.

5 Cinta aislante

La cinta aislante sirve para todo, y en el caso del coche también se puede aplicar. No será un arreglo definitivo, ni estético, pero puede ayudarnos a encontrar una solución temporal para pequeños problemas que puedan surgir en el vehículo. Desde arreglar un retrovisor colgando hasta alguna pieza suelta en el parachoques, la cinta aislante te será una gran aliada, hasta que consigas arreglar de forma permanente la pieza en cuestión.

6 Luces de emergencia V16 y chaleco reflectante

Una avería en el coche es algo que nos obliga a pararnos en medio de la carretera, con los riesgos que eso implica. Por ese motivo, los expertos de Oscaro destacan la importancia de intentar parar en áreas de servicio, que se encuentran fuera de la vía principal, para poder hacer la reparación de forma segura. Si es imprescindible detener el coche a la mayor brevedad posible o de inmediato, recuerda hacerlo en el arcén (si es el derecho, mejor), utilizar siempre chaleco reflectante (la normativa actual obliga a tenerlo en el interior del vehículo y ponérselo antes de salir del mismo) y señalizar correctamente para que el resto de conductores se adaptan a las circunstancias de la vía.

Más información







Los triángulos también son un elemento esencial en nuestro vehículo, aunque su uso no es obligatorio en determinadas circunstancias, especialmente cuando su colocación puede poner en riesgo nuestra seguridad, así lo recoge el reglamento general de vehículos que, establece que, si el coche queda parado en una carretera sin arcén o en el carril izquierdo de una autopista, el conductor no deberá bajarse a colocar los triángulos. Para solucionar esta cuestión ya están disponibles las nuevas luces de emergencia V16 que serán obligatorias a partir de 2026 y mucho más seguras.